Festa provinciale del donatore Avis. Consegnati i riconoscimenti

A Copparo, domenica, si è tenuta la 58esima Festa del Donatore dell’Avis comunale. Un importante occasione per il longevo sodalizio, presieduto da Alfio Pesci, per tracciare un bilancio dell’attività svolta e premiare i donatori più assidui. Dopo il ritrovo nella sede Avis in via Alighieri, la mattinata è cominciata con la partenza della sfilata con i musici del Palio e la deposizione della corona al Monumento del donatore. Poi, all’oratorio parrocchiale si sono tenuti gli interventi del presidente Pesci, affiancato dal presidente provinciale di Avis Davide Brugnati e dal sindaco Fabrizio Pagnoni che ha portato il proprio saluto. Nell’ambito della festa si è tenuta anche la cerimonia di premiazione dei donatori benemeriti. Il distintivo in rame (8 donazioni o 6 donazioni e tre anni di iscrizione) è stato consegnato a Chiara Marchetti, Filippo Morelli, Nicola Sgarra, Alessia Trevisani e Anna Celati; il distintivo in argento (16 donazioni o 12 donazioni e cinque anni di iscrizione) a Nicole Simoni e Ivano Astori; il distintivo in argento dorato (36 donazioni o 24 donazioni e 10 anni di iscrizione) a Maicol Sabbieri; il distintivo in oro (49 donazioni o 39 donazioni e 20 anni di iscrizione) a Gabriele Bersanetti ed Enrico Ferrozzi; il distintivo in oro con rubino (74 donazioni o 59 donazioni e 30 anni di iscrizione) a Gabriele Facco e Vanni Tieghi; il distintivo in orto con smeraldo (99 donazioni o 79 donazioni e 40 anni di iscrizione) a Daniele Castaldini; il distintivo in oro con diamante (119 donazioni o fine attività) è stato consegnato a Loriano Simoni.