Festa sul Po del circolo nautico

Si terrà domenica la VI "Festa sul Po di Volano" organizzata dal circolo Nautico Volano di Codigoro dalla sezione codigorese dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (Anmi) con patrocinio del comune di Codigoro. Una giornata di navigazione verso gli impianti di Marozzo attraverso il ramo di fiume denominato Po Vecchio che avrà il suo momento culturale e divulgativo con la conferenza presso la sala dei convegni del Consorzio di Bonifica sempre a Marozzo dal titolo "Mappe che progettano il futuro. Il Delta l’acqua e le bonifiche". "Per noi questa festa del Po vuole essere anche un caloroso invito - dicono il presidente del Circolo Nautico Stefano Totti e Gabriele Zonari socio della sezione Anmi di Codigoro - alle autorità competenti perché provvedano allo scavo del ramo vecchio del Po di Volano. Una pulizia del fondo e il conseguente prelievo di una parte di questo, per consentire una navigazione delle imbarcazioni in tutta sicurezza, quasi impossibile con la bassa marea, e poter fruire della bellezza di questo ramo di fiume che in alcuni punti con la vegetazione che cresce superba e i diversi canali che si sono formati è un vero e proprio inno all’incanto e fascino della natura che ci circonda". La giornata si aprirà alle 8:30 con ritrovo presso i pontili della Darsena di Codigoro in via Bruno Buozzi per l’imbarco delle persone che hanno già prenotato e la successiva partenza, di sola andata, verso lo stabilimento idrovoro costeggiando l’isola di Varano nel vecchio Po di Volano. Lo stabilimento di Marozzo si potrà raggiungere anche con le proprie auto. Sempre dalla Darsena codigorese ci sarà la partenza per l’escursione ciclo turistica nel Delta a cura della sezione Fiab di Codigoro "Pedale Stanco". A Marozzo verso le 10:30 inizierà la conferenza presso la sala convegni del Consorzio di Bonifica da parte dell’architetto Romeo Farinella e del cartografo Massimo Rossi dove verranno presentati I risvolti e le curiosità tecnico-politiche della cartografia del nostro territorio in epoca medievale. A seguire poco prima di mezzogiorno un "vin d’honneur" offerto a tutte le autorità e ai partecipanti presso la sala interna sempre presso la stabilimento di Marozzo. La Festa del Po si concluderà con un pranzo per coloro che hanno precedentemente prenotato accompagno dall’intrattenimento musicale a cura di "Bao".

Claudio Castagnoli