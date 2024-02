Festa tra canali e Trepponti col Carnevale sull’acqua

E’ ormai tutto pronto per l’XI edizione del Carnevale sull’Acqua, pronto ad approdare sui canali di Comacchio stamattina. Si comincia infatti già dal mattino con la sfilata dei nidi e scuole d’infanzia del territorio, che, insieme ai genitori si mettono in gioco sfilando con costumi carnevaleschi tra ponti e viuzze. Dalle 14 dai Trepponti prenderà il via l’attesissima kermesse con la parata delle originalissime e suggestive barche allegoriche, 12 quest’anno, che sfileranno lungo i canali. Gli "Artigiani della creatività", veri artisti della fantasia che fanno capo alle associazioni del territorio, hanno dato vita a splendide barche allegoriche sui temi più vari, ma non sono da meno le scuole di danza e i gruppi mascherati, che contribuiranno all’evento con performance appositamente preparate, che daranno vita a momenti di musiche e coreografie. Nella festa per eccellenza di tutti i bambini, il Carnevale ha anche spazi dedicati esclusivamente a loro, come "Il villaggio degli Indiani", in via Cavour, a cura della Coop. Girogirotondo, che dalle 14.30 preparerà intrattenimenti, animazione, truccaviso e giretto su una canoa colorata. Poi spettacoli anche con le meravigliose bolle del misterioso Thomas Goodman, mentre in via Sambertolo scalderà l’atmosfera il laboratorio musicale aperto a tutti Rototom, della Scuola di Musica e in via Zappata troveremo Massimiliano Venturi con i suoi fantastici burattini. Anche in Piazza XX Settembre il presidio "L’Isola che non c’è" a cura della Comunità Pastorale S. Cassiano regalerà momenti di animazione, balli, punto ristoro e gara delle maschere più originali. Qui, presenti anche animazioni musicali con Comacchio Music Lab.

Candida Cinti