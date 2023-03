Festa tra i coriandoli Il patron Manservisi incorona i ’Toponi’ Tre volte vincitori

Una festa sotto i coriandoli per i Toponi, che con 458 punti vincono questa edizione del Carnevale di Cento. Il patron Ivano Manservisi ha consegnato lo scettro della vittoria alla società più longeva del carnevale che festeggiando i 70 anni ha conquistato uno storico triplete dopo le vittorie del 2020 e 2021 con ‘Invidia il prossimo tuo come te stesso’. "Ci credevamo. Una vittoria dedicata ai nostri fondatori – dice Andrea Tassinari – abbiamo osato con un carro diverso, fuori dai canoni. Un successo che è la ciliegina sui nostri 70 anni". Per loro anche il premio del gettito e quello per soggetto e originalità ma anche quello di Radio Bruno. Secondo posto per i Fantasti100 con "Non puoi essere solo di latta", con 449 punti e il premio per coreografia e costumi. "Siamo contenti – dice Andrea Busi – abbiamo parlato d’amore, il pubblico ci ha applaudito e cercheremo quel qualcosa per tornare a vincere. Lanciamo fin da ora la sfida".

Terzi con 448 punti i Ragazzi del Guercino con ‘Il pescatore di sogni’, 4° per il Risveglio (417 punti) e il suo messaggio ambientalista di ‘Ordinarie follie’ e infine i Mazalora (364 punti) con ‘Giovani Wannabe’ e l’inno alla ripresa dopo anni difficili. Una quinta domenica da incorniciare, anche stavolta ricchissima di pubblico fin dalla mattina. La giornata ha preso il via con la parata dei carri anticipata dal gruppo a piedi Figli delle Stelle, le Alfa Romeo del club centese, i mezzi del Gas Team Reacing Molinella, della Festa del Motore e sul palco, dopo il primo giro, il talento latino JPeralta che ha fatto ballare tutti e presentato la canzone scritta per Cento. "E’ un messaggio di gioia – le sue parole – prosperità, vivere la vita in questa città che a me ha portato tanta fortuna". Poi la grande festa del Carnival Party di Radio Bruno. "E’ stata un’edizione straordinaria nonostante la scorsa domenica annullata per maltempo – è la conclusione di Ivano Manservisi – dimostra che il nostro format è azzeccato. In queste domeniche a Cento è venuta l’Italia e parte d’Europa. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato alla manifestazione, mio figlio Riccardo che tiene tutto sotto una regia impeccabile, le 1700 persone tra forze dell’ordine e volontari per la sicurezza. Vi abbraccio tutti. Carnevale è gioia data a migliaia di persone che sono venute qui. Presto daremo anche le date del 2024. Si è chiuso un Cento Carnevale d’Europa stellare". Una festa conclusa con il testamento di Tasi e la sua graffiante ironia. "Il fazzoletto all’assessore Silvia Bidoli per pulire i quadri – le sue frasi –, il cappello a Marco Gallerani, la camicia al ‘direttore dei musei chiusi’ Lorenzo Lorenzini, i pantaloni ad Alessandro Livreri e al sindaco, i bottoni all’assessore Carlotta Gaiani, le scarpe a Fabrizio Toselli, la giacca a Tonino Lamborghini per le polemiche e che mandi un saldatore ai Ragazzi del Guercino e un messaggio ai centesi di voler sempre bene al carnevale". Arrivederci alla prossima edizione con il rogo e il bellissimo spettacolo piromusicale alla Rocca.

Laura Guerra