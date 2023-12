Feste amare, 2mila senza lavoro. Pesca, in barca con le gemelle: "Il granchio blu si è mangiato le vongole e il sogno dell’asilo"

di Mario Bovenzi

La sveglia suona all’alba per Sarah Catozzi, 28 anni, e la gemella Jennifer. Ma quel suono da mesi fa male, non solo ai timpani. Perché – la barca nella distesa grigia della sacca – le vongole non ci sono più. Vuota la griglia dove una volta c’erano montagne di gusci, ora spaccati dalle chele del granchio blu. Che con le vongole si è mangiato i loro sogni. Sarah, laureata in scienze dell’educazione, studia a distanza – dalle nasse al monitor del pc – per conquistare l’alloro della magistrale in pedagogia. Il passaporto per aprire un suo asilo, i bambini il secondo amore dopo il ragazzo, Michele Marandella, pescatore anche lui. Ma di cefali, una fortuna dopo che il mondo delle vongole è franato. E’ lui il piano b di Sarah, adesso vanno a pesca insieme, nelle reti i soldi per andare avanti. Non sarà proprio un bel natale per Sarah, Jennifer, tante famiglie. "Stiamo pescando le ultime vongole – dice –, non ne vale più la pena. Abbiamo trascorso una mattinata, buttato via gasolio. Per un pugno di vongole, troppo poche. Il guadagno è sparito, tra le chele del granchio blu".

E’ così drammatica la situazione?

"La fortuna è che io e il mio ragazzo abbiamo la casa, non dobbiamo pagare un mutuo. Mai avrei immaginato uno scenario così. Ho scelto di andare a pescare proprio per pagarmi gli studi all’università, soldi che volevo mettere da parte anche per riuscire a realizzare un asilo"

E adesso?

"Giorni difficili, andare a pesca di vongole è inutile, perdi tempo. Così vado con lui a cefali. Per cercare di guadagnare qualcosa. In tanti stanno molto peggio di me, della mia famiglia. Ci sono persone che devono pagare il mutuo della casa. Non ce la fanno più, non sanno a che santo votarsi"

Aiuti dalla Regione, dallo Stato?

"Non è arrivato nulla, zero"

E sua sorella?

"Lei il piano b non ce l’ha. E’ diplomata in ragioneria e si è messa a fare ripetizioni per guadagnare qualcosa. Ma non vedo prospettive, soluzioni. L’aspetto peggiore è che a causa del granchio blu non possiamo seminare vongole, se le divora, soldi buttati nello stomaco del killer del mare. Il prossimo anno sarà a produzione zero. Questa è la realtà. Migliaia di persone stanno vivendo alla giornata, e non è una bella giornata. Non so proprio come andrà a finire. Ci stiamo guardando attorno per cercare una via d’uscita, un altro lavoro. E per fortuna non ho figli, altrimenti il quadro sarebbe ben più drammatico"

La sua speranza?

"Ormai parliamo di un miracolo, quello di poter tornare a pescare le vongole. Come succedeva fino a qualche mese fa. Sembra un altro secolo".