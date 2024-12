Feste, laboratori e visite guidate: il programma

ALTO FERRARESE

Week end ricco di appuntamenti a Cento e in tutto l’alto ferrarese. A Cento oggi in Piazza Rocca c’è il villaggio "Il Regno di ghiaccio" con animazione (anche domani), intrattenimento e laboratori, alle 10.30in pinacoteca la dimostrazione pratica di liuteria rosette, dalle 15.30 in Piazza Guercino ecco laboratori e giochi con Santa Claus Garden e gli elfi (anche domani), alle 17.30 in piazza Guercino gli artisti di strada, dalle 16 in pinacoteca la dimostrazione pratica di pittura su vetro, alle 16 in Chiesa San Lorenzo "Suoni d’Angeli", alle 16 all’oratorio Madonna del Carmine di Renazzo ci sono letture, canzoni, giochi, alle 17 in delegazione a Renazzo inaugura la mostra su Marconi e infine, ‘Un Natale in 500’ sarà alle 15 a Casumaro, a Cento alle16 in via Matteotti, alle 17 in lato Rocca, alle 18 in lato Piazzale Bonzagni, alle 19 in Via Provenzali e alle 21 in chiesa San Sebastiano a Renazzo "Cantiamo il Natale". A Poggio Renatico domani le visite guidate al Castello, dove c’è anche il mercatino di Natale e la mostra dei presepi, in piazza c’è il mercatino dell’usato. Tanti eventi anche a Vigarano: oggi alle 10.45 alla biblioteca comunale si inaugura ‘la "Biblioteca sonora" con la narrazione de "Il Canto di Natalei. Infine Bondeno: oggi alle 8 il Mercato Contadino, alle 10 il Saggio di Natale delle Piscine Coperte, alle 10 in biblioteca i laboratorio di lettura, in piazza Garibaldi alle 15.30 i Canti di Natale, alle 15.30 i Mercatini di Natale, esposizione auto storiche, sfiziosità gastronomiche, Filarmonica di Scortichino, alle 15 al Teatro Nuovo, Pilastri lo Stand gastronomico con cioccolata, bombardino e laboratori, alle 16.30 alla Casa Operaia inaugurazione mostra espositiva dei mattoncini giocattolo, alle 20 al Centro Polifunzionale Dillingen – Festa anni ’90 e ‘00 Bondeno che Balla.