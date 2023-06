Festeggiano sessant’anni e aiutano gli alluvionati

CENTO

Continua a battere il cuore grande e solidale di Ceneto, stavolta verso le persone che si trovano ancora a fare i conti con la recente alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna. E’ così che a pensare a loro sono stati i neo sessantenni centesi dando un loro contributo pro alluvionati. II nati nel 1963 di Cento, infatti, si sono ritrovati venerdì 26 maggio per festeggiare insieme il loro 60° compleanno.

L’evento, che si è svolto presso l’Osteria del Dosso gestita dal centese Luca Finottelli, ha visto riuniti i neo sessantenni nati a Cento o che hanno frequentato le scuole nel comune. I 63 partecipanti, oltre a festeggiare il loro compleanno, hanno voluto pensare anche a chi ora si trova in difficoltà e hanno dunque donato un contributo economico a favore degli alluvionati dell’Emilia Romagna. L’incasso, consegnato a due rappresentanti, anch’essi classe ‘63, del gruppo dell’Associazione Nazionale Alpini di Cento e Protezione Civile, verrà utilizzato per l’acquisto di attrezzature da utilizzare in Romagna. Il momento della consegna ha visto dunque gli organizzatori Terenzio Salvi e Alberto Magri donare la cifra a Grazia Grilli, Elisabetta Di Renzo di Protezione Civile, Giovanni Fregni degli Alpini di Cento, Mariarita Atti e Giuseppe Ferioli.