’Festina Lente’ con Igles Corelli. Sabato la rievocazione storica

Cè anche Comacchio con le sue bellezze naturali e le ricchezze gastronomiche nel progetto "Festina lente", che in questi giorni è stata presentata a Ferrara. Il progetto celebra due importanti anniversari: i 10 anni del Delta del Po come Riserva Mab Unesco e i 30 anni della Città capoluogo come Patrimonio Unesco. Un piano che collega Comacchio con Ferrara, passando per Ostellato, tre Comuni che, attivando una proficua sinergia, hanno ottenuto un finanziamento dal Ministero del Turismo di 930mila euro complessivi. Ad illustrare le iniziative previste nel territorio della città lagunare è l’assessore al Turismo Emanuele Mari, che con Laura Ruffoni dell’Ufficio Cultura e Alessandro Menegatti della cooperativa Work and Belong era presente alla conferenza stampa di annuncio del progetto che si è tenuta martedì nella sala dell’Arengo della residenza municipale di Ferrara.

"Festina Lente (affrettati lentamente)" invita a esplorare con lentezza le meraviglie del territorio attraverso itinerari tematici e propone un ricco calendario di eventi che celebra arte, gastronomia e tradizioni – spiega l’assessore Mari, che annuncia –: già questo sabato, il 22 febbraio, è in programma un evento. Si tratta di una cena inaugurale in costume del Carnevale sull’Acqua che si svolgerà alla Manifattura dei Marinati alle 20, e per l’occasione a curare le portate sarà lo chef pentastellato Igles Corelli. È prevista anche la partecipazione dell’Istituto di Istruzione superiore "Remo Brindisi" di Lido degli Estensi". La cena, a partire dalle 20, si terrà nei suggestivi ambienti di uno dei musei presenti a Comacchio, la Manifattura dei marinati che si trova in via Mazzini 200. I partecipanti potranno vestirsi in maschera o con abito da sera e potranno ammirare le abilità di chef Corelli, che nella Sala dei Fuochi metterà mano alla sua esperienza per realizzare quattro portate dal sapore storico rinascimentale.

Una tavola suggestiva che, di fatto, introduce i partecipanti al clima festoso del Carnevale sull’acqua che si apre, proprio a Comacchio nel pomeriggio di domenica 23 febbraio. Al mattino ci saranno le manifestazioni collegate con le scuole e al pomeriggio, a partire dalle 14,30, si potranno ammirare le meravigliose "Batanone", ovvero le tipiche imbarcazioni di Comacchio, in grado di navigare lungo i canali della città lagunare, che saranno allestite come se fossero dei carri allegorici dagli "artigiani della creatività" delle associazioni del territorio, che da sempre collaborano alla realizzazione dell’evento organizzato dalla cooperativa Girogirotondo in collaborazione con le scuole, le parrocchie e il sostegno del Comune di Comacchio.

