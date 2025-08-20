’Festissima’ chiude col botto. Tombola e numeri record

Con il traino della maxi tombola da 7 mila euro dell’altra sera, si chiude con il botto Festissima, la kermesse estiva del Partito Democratico di Portomaggiore, la più grande e partecipata della provincia, allestita nel Centro dell’Olmo (ingresso da via Carlo Eppi vicino al supermercato della Coop) per dodici giorni ininterrotti. E’ stato l’appuntamento estivo più atteso per tutti gli amanti del buon cibo e dai militanti del partito di Elly Schlein. L’anno scorso ci furono circa 4.000 presenze. A disposizione c’era il grande ristorante (climatizzato), di carne e pesce, la piadineria, la gelateria e la caffetteria, per i più piccoli le giostre. Ogni sera ballo liscio nella balera e la tombola continua. Inoltre uno spazio culturale, una libreria, mostre e luna park.

"Bissata e migliorata l’edizione del 2024 – racconta il responsabile organizzativo Mauro Checchi – con l’incremento del numero dei partecipanti e degli introiti, sebbene con l’edizione accorciata. Ancora una volta il ristorante ha fatto la parte del leone, davvero tanti gli apprezzamenti raccolti tra gli ospiti, con un alto gradimento del menu, sia nelle nuove proposte sia nei piatti della tradizione, con il contributo determinante dei volontari e del nuovo chef. Ma è tutta la ristorazione che ha centrato il bersaglio, compresa l’ottima e sorprendente performance della piadineria". Di rilievo assoluto le presenze ogni sera degli appassionati nel grande stand della tombola. Tanti gli spettatori nell’area dedicata alle esibizioni musicali e ai più diversi spettacoli, tutti a offerta libera. Lo staff ringrazia il Gruppo di lettura "Porto Lib(e)ro", che ha saputo valorizzare lo stand del libro, che ha ospitato tra l’altro la mostra fotografica a opera di Walter Zagagnoni, nonché le presentazioni di autori.

Franco Vanini