Festissima tra cultura e cibo "Ai fornelli 200 volontari"

Si scaldano i motori a Portomaggiore per Festissima, la più grande festa del Partito democratico della provincia di Ferrara, che si terrà nel Centro dell’Olmo, di fianco alla Coop, da mercoledì 2 a mercoledì 16 agosto. Sarà un trionfo del nazional popolare: un grande ristorante climatizzato in grado di mettere a tavola centinaia di persone, non per nulla ospita anche manifestazione non collegate al principale partito della sinistra. Il personale di cucina è di prim’ordine, in grado di preparare piatti della tradizione a base di pesce o carne, con servizio ai tavoli tra gli altri del sindaco Dario Bernardi. Inoltre piadineria, bar, gelateria, tombola continua, musica e ballo liscio quasi tutte le sere: il parco sarà trasformato in una balera a cielo aperto. Non solo il baladùr, come viene chiamato con affetto la musica delle orchestre di liscio, il 3 agosto ci sarà il concerto dei Queendivision, una delle più accredidate band dei Queen. Il palco dell’8 agosto sarà affidato a Duilio Pizzocchi, celebre comico e cabarettista bolognese. Con Andrea Sasdelli, alias Giuseppe Giacobazzi, e altri ha fondato nel 1992 un proprio spettacolo itinerante, il Costipanzo Show, che va in scena con cadenza settimanale in locali e teatri della zona di Bologna. Nel 2008 è il protagonista della sit-com "Casa Pizzocchi", in onda su Tele1, ambientata in una casa nelle valli di Comacchio e con Duilio Pizzocchi, Andrea Poltronieri, Marco Dondarini ed Andrea Vasumi. Ha recitato anche in numerosi film, a Portomaggiore riproporrà il "Costipanzo show". A Festissima sono confermati inoltre il luna park e lo stand del libro. In questo spazio sono previsti quattro appuntamenti: il 3 agosto ci sarà Stefano Bonazzi, webmaster e grafico pubblicitario, realizza composizioni e fotografie ispirate al mondo dell’arte surrealista. Le sue opere sono state esposte, oltre che in Italia, a Londra, Miami, Seul, Monaco.

Il 5 sarà la volta di Paolo Regina, scrittore dai molti interessi: amante della musica rock e blues, chitarrista, negli anni ‘80 è stato componente della band The Backstreets. Dopo aver pubblicato alcuni libri di carattere specialistico nell’ambito del marketing e del diritto, dal 2018 si dedica alla scrittura di romanzi gialli e noir, editi dalla casa editrice Feltrinelli. Il 10 agosto Festissima accoglierà Marcella Zappaterra, consigliere regionale e capogruppo Pd in Regione, che affronterà il tema delicato dell’insediamento di un impianto di trasformazione fanghi in fertilizzanti per l’agricoltura, che rischia di trasformare il territorio tra i comuni di Portomaggiore e Argenta nella pattumiera dell’Emilia-Romagna. Infine l’11 agosto a Portomaggiore lo scrittore e viaggiatore Obes Grandini (nella foto) parlerà delle tante esperienze in giro per il mondo e dei suoi libri.

Franco Vanini