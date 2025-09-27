Festival Art, Ferrara protagonista. La storia rivive in due pellicole

Nell’ambito della prima edizione del Festival Art 30 a Tresigallo, dopo le mostre di arte figurativa e varie conferenze, grande risalto avrà domani la proiezione di due film entrambi ambientati a Ferrara, con inizio dell’evento alle 20.30 al Teatro 900. Introdotti da una breve relazione di chi scrive (con la collaborazione tecnica di Carlo Magri e introduzione di Giuseppe Muroni), queste pellicole hanno il curioso record di essere in assoluto i primi lungometraggi di ambientazione estense; nonché di essere stati diretti da due registi tedeschi, morti entrambi, per una metafisica coincidenza, nello stesso mese (novembre 1974). Ma del primo, “Boccaccio” (1936) diretto da Herbert Maisch, verranno presentati solo tre spezzoni, poiché il film, girato negli studi UFA di Berlino, non era mai stato presentato in Italia e quindi non è doppiato. Lo si credeva perduto, non è mai stato citato nelle filmografie ferraresi e invece è stato rintracciato fortunatamente in Polonia.

La vicenda si svolge alla corte del duca Cesare d’Este, quindi in teoria a Ferrara tra il 1597 e il 1598. Ma lo scenografo, il geniale Otto Hunte (al quale si devono anche le celeberrime scene per “Metropolis” e “L angelo azzurro”) se ne è infischiato della verosimiglianza storica, mescolando elementi che coprono tre secoli, dal Gotico al Barocco, mentre al regista di questa licenziosa vicenda boccaccesco-ferrarese interessano soprattutto i numeri musicali e i balletti, interpretati dal cantante-attore Willy Fritsch.

Più fosco è il secondo film, ideato a Ferrara nel 1939 da un gruppo di intellettuali, ma girato a Roma, soprattutto in interni da Hans Hinrich, ebreo fuggito dalla Germania. La protagonista è Lucrezia, l’attrice Isa Pola, sposata al duca Alfonso I d’Este (Nerio Bernardi), ma concupita da molti spasimanti, a cominciare dal celebre Pietro Bembo per finire al poeta Ercole Strozzi (curiosamente qui ribattezzato Alessandro) e allo scultore Ranuccio, che la ritrae sensualmente. Il film, di cui appaiono notevoli le scene ambientate nella fonderia estense, posta dinanzi al Castello, sarà invece proiettato integralmente nel Teatro di Tresigallo, a partire dalle 21 e 15, grazie a una rarissima copia rintracciata presso la Mediateca di Firenze.

* studioso