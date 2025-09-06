Festival Art’30 – Tresigallo. Dalle giornate metafisiche, un mondo a ritmo jazz

"Per quanto brutta e nefasta la storia possa essere, c’è sempre del bello, e da quel bello dobbiamo ripartire per costruire il futuro. L’epoca fascista è stata drammatica e siamo abituati a ricordare quegli anni in modo negativo. Ma non era tutto da buttare via: al di fuori dei confini e del discorso bellico e politico, l’ambito culturale aveva generato una rivoluzione in architettura, letteratura, arte, moda, design…". Sono state le parole del sindaco di Tresignana, Mirko Perelli, a introdurre la presentazione della prima edizione del Festival Art’30 – Tresigallo. La manifestazione culturale, realizzata con il sostegno della Struttura Anniversari Nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si inserisce nel progetto ‘Tresigallo/tre anniversari in uno: dalla rifondazione all’agricoltor ferrarese passando per Edmondo Rossoni’, che coinvolgerà i mesi di settembre e ottobre, "caratterizzati da molteplici iniziative afferenti a varie missioni e obiettivi previsti dal progetto". Le date per Art’30 sono 19, 20 e 21 settembre, 26, 27 e 28 settembre e 3, 4 e 5 ottobre: in sostanza, tre weekend, durante i quali si andranno "ad analizzare, proporre e promuovere – come recita il programma – i vari aspetti culturali che denotarono il periodo storico in analisi che rappresentò il perimetro temporale in cui si attuò la rifondazione di Tresigallo come ‘Città Ideale’ ad opera del suo ideatore e realizzatore Edmondo Rossoni che, per farlo, soprattutto in ambito agricolo-industriale si ispirò alle buone pratiche nell’agricoltura indicate nel trattato scritto da Don Chendi e pubblicato nel 1775". E riguardo al paese ospitante, Tresigallo, scrive il sindaco: "Tresigallo, con la sua storia, la sua genesi, la sua architettura razionalista, è teatro ideale per la rappresentazione dell’arte degli anni ’30 in Italia e nel mondo, luogo che può essere eletto ad ospitare ‘Art’30’: il primo e auspichiamo unico e duraturo Festival della Cultura degli anni ’30. Un palcoscenico naturale in cui il visitatore in tre successivi weekend potrà esplorare tutte le forme dell’arte, tutte le contraddizioni della propaganda e della ribellione, dell’omologazione e dell’innovazione". Tra le Giornate Metafisiche, la mostra su Antenore Magri, i concerti jazz, riflessioni su industria, e molto altro. Il programma completo della manifestazione è molto denso ed è stato organizzato con l’aiuto di un comitato scientifico presente durante la conferenza a Palazzo Roverella: Alessandro Mistri (Gruppo dei 10), Mauro Merlanti (consigliere comunale), Giuseppe Muroni (storico), Stefano Muroni (Blow-Up Academy), Roberto Felloni (scuola di musica di Tresigallo), Davide Brugnatti (Ass. Torri di Marmo), Francesco Pullè (Gruppo Fotografico Life Group), Giacomo Mazzini (collezionista).

Francesco Franchella