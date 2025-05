Festival Bonsai nell’impianto di Baura. Un fine settimana con la Bonifica. Lo spettacolo con Ferrara Off

Torna “Maggio in Bonifica”, la rassegna di appuntamenti che il

Consorzio di Bonifica Pianura organizza per far conoscere gli impianti e i palazzi dell’ente e che, dalla prima edizione, è anche l’occasione per collaborazioni e vere e proprie contaminazioni artistiche, musicali e culturali. E proprio grazie all’inedita relazione tra i luoghi della bonifica e l’arte teatrale e all partnership con Ferrara Teatro Off, oggi il Consorzio ospiterà il Festival Bonsai nell’impianto idrovoro di Baura dove si terrà lo spettacolo “Strada maestra”. Si tratta di un progetto di ricerca teatrale che ha l’obiettivo di ridefinire il rapporto tra le persone e la natura, attraverso il passaggio in vari luoghi e l’incontro con un’umanità variegata, osservando tutto in modo oggettivo e sospendendo il giudizio. L’appuntamento è alle 19 al Fienile di Baura (via Raffanello, 19) dal quale si percorrerà “la strada maestra” verso l’impianto idrovoro di Baura dove si concluderà lo spettacolo. Lo spettacolo, di e con Laura Nardinocchi e Niccolò Matcovich, è gratuito ma occorre prenotare sul sito di Ferrara Off Teatro. Il mese di appuntamenti e iniziative di “Maggio in Bonifica” entrerà nel vivo domani con l’iniziativa, che è ormai una tradizione per il Consorzio, Impianti idrovori aperti. Si tratta dell’iniziativa, ormai una tradizione per il Consorzio, che apre ufficialmente uno degli appuntamenti nazionali più importanti per le bonifiche italiane: “Il Cerchio dell’Acqua” - Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione promossa da ANBI – Associazione Nazionale Bonifiche Italiane che si terrà, appunto, da domani al 25 maggio. In occasione dell’apertura degli impianti sarà possibile visitare gratuitamente senza prenotazione – dalle alle 12 e dalle 15 alle 17 con partenza ogni ora – guidati dal personale del Consorzio, l’impianto idrovoro di Sant’Antonino di Cona con archivio e biblioteca, costruito tra il 1924 e 1926 e dotato di tre grandi pompe centrifughe ad asse orizzontale, direttamente accoppiate a motori elettrici delle Officine Nazionali di Savignano Torino; l’impianto idrovoro di Codigoro (Via per Ferrara, 2 Codigoro) risalente a metà dell’800, uno dei complessi più importanti della bonifica idraulica italiana e mondiale. I cinque stabilimenti che lo compongono attualmente, costruiti e modificati nell’arco di oltre un secolo, sono oggi situati alla fine di due distinte reti di scolo, che raccolgono e scaricano nel Po di Volano i deflussi provenienti da un territorio di oltre 50.000 ettari.