Festival dei burattini. Serata per bambini a Longastrino

Burattini alla riscossa, festival diffuso tra il Ravennate, i Lidi di Comacchio, la zona del Copparese e altri luoghi della provincia ferrarese, giunge alla sua diciannovesima edizione. Concepito nel 2007 come rassegna itinerante, il festival è divenuto negli anni un evento di rilevanza nazionale, arrivando a collocarsi ora nel quadro più ampio di un circuito di eventi saldamente radicato sulle province di Ravenna e Ferrara. II primo appuntamento si terrà domani a Longastrino. Il teatro di figura, e in particolare i burattini, sono un’arte antica e fortemente legata alla nostra storia. La diciannovesima edizione del festival Burattini alla Riscossa si presenta al pubblico come il progetto più longevo e identitario della rete de I Teatri del Delta – dice il direttore artistico della rassegna, Massimiliano Venturi – brand che raccoglie esperienze di produzione artistica in essere da oltre vent’anni. A partire dalla capacità propria del teatro di figura e di strada di rendere ogni luogo un teatro, il Festival promuove un modello di attivismo culturale volto alla diffusione del teatro popolare.