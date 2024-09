Festival dei murales. Cinema e street art si incontrano a Gherardi

Cinema e street art si incontrano a Gherardi, frazione di Jolanda di Savoia, in occasione della terza edizione del Festival dei Murales. Una manifestazione dedicata ai grandi protagonisti della settima arte. Dal 9 al 13 settembre street artist di fama nazionale andranno nel paesino ferrarese per realizzare sette opere ispirate ad altrettanti film. Alle 13 opere già esistenti, infatti, si aggiungeranno quelle dedicate a "Quattro passi tra le nuvole", "Paisà", "Il grido", "Volevo nascondermi", "Novecento", "Alien" (a creare il mostro fu Carlo Rambaldi, di Vigarano Mainarda) e "Don Camilo e Peppone". Dopo le prime due edizioni dedicate al cinema ferrarese, quest‘anno la schiera dei protagonisti si amplia con omaggi anche a icone emiliano-romagnole e nazionali come Bertolucci, Rossellini, Guareschi e Ligabue. Da lunedì a venerdì gli artisti lavoreranno nelle vie di Gherardi e sabato 14 settembre alle 17 Stefano Muroni, ideatore del progetto, terrà una visita guidata aperta al pubblico. "In tanti stanno scoprendo questo villaggio del cinema che – spiega Muroni – fino a pochi anni fa sembrava solo un sogno. Oggi, oltre agli abitanti della zona, ci sono scolaresche e turisti da fuori che vengono per vedere le opere degli artisti, scattare fotografie e godersi la singolarità di questo paesino immerso nella campagna ferrarese". Il Festival dei Murales è promosso dalla filiera creativa Ferrara La Città del Cinema con il sostegno di Bper Banca, con il Comune di Jolanda di Savoia, Bonifiche Ferraresi e Acer Ferrara.