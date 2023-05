Festival dei ragazzi, ci siamo Ecco le opere finaliste

CENTO

Dopo tre giornate di Festival, il Premio di letteratura centese oggi si avvia alla conclusione, con la cerimonia di premiazione che si svolgerà alle 11 nel salone di rappresentanza di Credem. Giunto alla 44a edizione, il Premio di Letteratura per ragazzi, curato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, anche quest’anno ha saputo coinvolgere 12.898 ragazzi nella lettura dei libri scelti dalla giuria, regalando 1950 volumi alle scuole italiane ma aha anche attirato i ragazzi in questi tre giorni di iniziative che arrivano oggi al loro culmine.

"Dopo le aperture di mercoledì, prima con Gek Tessaro al Teatro Pandurera dove 400 bambini lo hanno accolto con un entusiasmo incontenibile e l’incontro con il professor Umberto Galimberti - spiega Elena Melloni, coordinatrice del Premio - le giornate si sono susseguite ricche di appuntamenti. In tre giorni abbiamo visto transitare per la città oltre 1.000 ragazzi. Felici di essere stati scelti come meta di gita scolastica di una scuola media della provincia di Cesena, che è arrivata con due bus, oltre 80 ragazzi che hanno partecipato agli incontri con gli autori, e visitato la Pinacoteca di Guercino. Ci auguriamo che sempre più scuole scelgano il nostro Festival come meta del viaggio di istruzione". E oggi si conoscerà la classifica finale dopo che oltre 10mila ragazzi dei 13mila iscritti alla giuria popolare hanno inviato i loro voti. "Siamo stati primi a far votare i ragazzi con un meccanismo democratico e trasparente– commenta ancora la coordinatrice – oggi qualcuno prova a imitarci, ma con numeri che non si confrontano nemmeno". Grandi presenze a questa edizione del Festival: Carlo Marconi vincitore del Premio Poesia, Nicola Cinquetti, Angelo Petrosino e Alice Butaud finalisti nella sezione primaria e il noto autore Pierdomencio Baccalario, finalista nella sezione secondaria. Oggi atteso l’incontro a Cento con Neil Packer vincitore del Premio per la Miglior Narrativa Illustrata. I libri finalisti della sezione scuola primaria sono dunque "Bambini si diventa", di Angelo Petrosino, illustrazioni di Sara Not, Edizioni EL, "L’incredibile notte di Billy Bologna" di Nicola Cinquetti traduzione di Francesco Fagnani, Lapis edizioni e "Le bambine di solito non salgono così in alto" di Alice Butaud, traduzione di Silvia Turato, illustrazioni di Francois Ravard, La Nuova Frontiera. Per la sezione scuola secondaria di primo grado, invece, sono in lizza "La casa del contrabbandiere" di Annet Huizing, traduzione di Anna Patrucco Becchi, La Nuova Frontiera junior, "La rivincita dei matti" di Pierdomenico Baccalario, Mondadori editore e "Il vento del nord" di Gary Paulsen, traduzione di Maurizio Bartocci Battello a vapore edizioni.