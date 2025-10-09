Festival del ciclista lento. In sella per arrivare ultimi. Tra gli ospiti Giuseppe Saronni

Se l’alta velocità stressa, le cronometro causano orticaria e il ‘carico di watt’ sta indigesto, ecco che Ferrara sta per diventare la patria spirituale della lentezza. Torna per il nono anno, il Festival del Ciclista Lento, unico evento al mondo dove chi arriva primo viene guardato con sospetto e l’ultimo si prende l’applauso oltre al pasticcio ferrarese. Dal 24 al 26 ottobre, infatti, Ferrara si trasformerà nella capitale mondiale della lentezza a pedali con un programma che è mix tra sport, ironia, cultura e tanta gastronomia locale, e con campioni e campionesse che anche quest’anno proveranno a imparare ad andare pianissimo secondo la filosofia semplice ma rivoluzionaria lanciata dal patron Guido Foddis: "Beati gli ultimi che la vita sanno goder".

Si comincia venerdì 24 ottobre alla Casona alle 20 con la serata inaugurale del Festival con apericena e l’incontro con Marco Pastonesi, Liliana Castellani, campionessa della Nazionale Italiana Trapiantati e gli atleti del Parkithlon di Ferrara, che racconteranno come affrontano il Parkinson attraverso sport come corsa, nuoto e ciclismo. Sabato ecco dal Factory Grisù alle 10, la mitica pedalata più lenta del mondo: ‘5 chilometri in 5 ore’, Una lenta pedalata guidata tra le vie di Ferrara intervallata da degustazioni di specialità locali, dai cappellacci alla tenerina.

A prendere il via anche Marco Pastonesi, che presenta il suo libro ‘Strade nere’, Patrizia Cupo di Aics, la Nazionale Italiana Trapiantati Aned Sport, il Cuneo Bike Festival, la banda giovanile di Budrio e il mago delle bolle Agide Cervi. È poi alle 19 alla Casona che si passerà una serata in compagnia del super-ospite del Festival 2025. Dopo avere traviato sulla strada irreversibile della lentezza campioni come Gianni Bugno, Gianbattista Baronchelli, Gibo Simoni e Davide Formolo, solo per citarne alcuni, quest’anno si aggiunge il super campione Giuseppe Saronni, vincitore nel 1982 del memorabile Campionato del Mondo con uno scatto micidiale passato alla storia come ‘la fucilata di Goodwood’, professionista dal 1977 al 1990, trionfo in due Giri d’Italia, una Milano-Sanremo, un Giro di Lombardia, una Freccia Vallone per un totale di 193 vittorie che lo rendono il secondo ciclista italiano più vincente di sempre. Si racconterà tra aneddoti, leggende, sfide del passato con Moser, da dirigente della Uae, parlerà anche di Pogacar, scoperto nel 2019 e il giorno dopo, domenica 26, dovrà misurarsi con la ben più temuta lentezza della Granfondo del Merendone, a caccia di quell’ultimo posto che garantisce l’ingresso nell’albo d’oro del Festival del Ciclista Lento.