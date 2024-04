Festival del Delta per i talenti in erba

Parte col botto il Festival del Delta, premio "Fenicottero d’Oro, giunto alla V edizione, dopo la prima serata di eliminatorie al teatro Barattoni di Ostellato. Sul palco cantanti provenienti principalmente dall’Emilia Romagna, esibitisi al meglio per conquistare un posto alla finale. Da regolamento, sono 3 i cantanti che accedono all’ultima fase del contest, ma nella serata di Ostellato vi è stato un ex equo e l’organizzazione ha deciso di farne passare 4. Si tratta di Enzo Celotto, della palermitana Esmeralda ovvero Rita Consiglio, di Giulia Disarò e dell’imolese Simone Bacchilega. Per il Baby Contest all’interno del Festival denominato "Delta Children’s Talent", riservato ai bambini dai 5 ai 12 anni, si sono distinti la parmense Margherita Peracchi, in arte semplicemente "Marghe" e Rick Ercidy ovvero Riccardo Callegari.