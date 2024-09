Festival del disegno, c’è anche la biblioteca. Peppino Impastato

La biblioteca comunale di Portomaggiore "Peppino Impastato" partecipa anche quest’anno al Festival del disegno - All Around, promosso e organizzato da Fabriano che si terrà a Milano e in tutta Italia dal 14 settembre al 13 ottobre. Anche quest’anno gli animatori della struttura di corso Vittorio Emanuele II ha inviato agli organizzatori una proposta progettuale che è stata accolta positivamente e inserita nel programma. Sono quattro gli appuntamenti, si comincia sabato 21 settembre alle 10.30 con "Hai la valigia pronta?", un laboratorio di collage. Quali sono le cinque cose porteresti con te se dovessi cambiare paese? Dal 23 al 28 settembre "Il disegno più lungo del mondo" - Per una settimana intera a disposizione di tutta l’utenza. Uno spazio su cui disegnare liberamente. Sabato 5 ottobre alle 10.30 "Quante casette" - laboratorio di collage in 3d: saranno costruite tutti insieme tante case colorate. Infine giovedì 10 ottobre alle 17 "Imparo a disegnare gli animali" - laboratorio di disegno.