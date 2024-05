Festival della fantasia: "Il lavoro, un fine. Questo il significato per sé e per il mondo"

FERRARA

Oggi il prof Massagli parteciperà al seminario ‘Siamo all’opera’, organizzato dal Festival della Fantasia in Castello, durante il quale si affronterà il tema del lavoro.

Qual è stato il valore di questa prima persona plurale nella recente storia dei lavoratori ?

"L’Italia si è sempre contraddistinta per la forza del “noi” dei lavoratori, indipendentemente dalla matrice di questo “noi”; la contrapposizione non era tra singoli e leader, ma era tra gruppi di persone con diverse idee del mondo. Ritengo che la dimensione individuale si sia inserita nel mondo del lavoro quando nella gestione delle imprese ha vinto una logica proveniente dal mondo anglosassone, che mette al centro la libertà del singolo, la sua capacità di fare impresa. Questo ha favorito una diffidenza verso ciò che è collettivo: la competizione del libero mercato si è trasferita alla competizione tra i singoli lavoratori. La natura collettiva invece ha sempre portato un’idea di bene comune: il bene del tuo settore deve essere inserito nella complessità di tutto il mondo del lavoro"

Dall’invito all’incontro si desume che il lavoro ha valore in quanto rappresenta una modalità di espressione, un modo per essere se stessi e per comunicarlo al mondo. È così importante questa sottolineatura?

"È importante, anche se spesso non riusciamo a dirlo e a comprendere la portata rivoluzionaria di questo concetto. La maggior parte delle persone ha un’idea del lavoro come fatica necessaria. La dottrina sociale della Chiesa invece antepone alle concezioni vincenti, del lavoro necessario o come sfruttamento, una visione in cui l’uomo con la propria occupazione contribuisce all’opera creatrice di Dio. Questa ipotesi positiva del lavoro, ha delle implicazioni molte concrete: se io lavoro perché è un mio bisogno lavorare, non accetterò mai un sussidio che mi garantisca un reddito senza lavoro. Il fatto di non lavorare mi renderebbe meno uomo. L’idea sottesa di lavoro è che esso sia funzionale al reddito, al fine di consumare. Se invece il lavoro non è solo un mezzo, ma è anche fine, la persona desidera lavorare. Il problema del lavoro di oggi riguarda la coscienza del significato del lavoro, per sé e per il mondo"

Mi sembra che vada in questa direzione anche la legge sulla partecipazione dei lavoratori alla vita delle aziende che avete proposto come Cisl…

"Come realtà sussidiaria la Cisl non ricorre quasi mai all’intervento del legislatore. Lo ha fatto in questo caso nella forma di una legislazione di sostegno: ci sono tantissimi esempi virtuosi di partecipazione degli operai nelle proprie aziende (consigli di amministrazione, commissioni paritetiche e molti altri). Dopo un lungo iter burocratico, la nostra proposta di legge (di iniziativa popolare) è stata calendarizzata e tutti i partiti (non solo la maggioranza) hanno deciso di convergere sul testo da noi proposto. La speranza è quella di vedere votata la prima legge sulla partecipazione dei lavoratori, principio presente nella Costituzione, ma mai attuato a livello legislativo. Questa legge ha un gran valore culturale, ma ancora maggiore è la cultura del lavoro da cui è generata. Infine, essa dimostra che le cose che ci siamo dette non sono discorsi, ma possono davvero portare un contributo costruttivo per la vita di tutti".