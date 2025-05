Festival della Fantasia, si parte. Ecco il programma completo

Il piglio è quello del filosofo, la preparazione quella dello storico e la capacità dialettica quella del politico. Rocco Buttiglione, saggista ed ex ministro della Repubblica ha idealmente inaugurato il Festival della Fantasia che, dal 29 al 31 maggio animerà la nostra città. Organizzato dalla fondazione Enrico Zanotti, patrocinato dal Comune e Università, di cui il nostro giornale è media partner, il FeFant anche per questa edizione propone una serie di appuntamenti culturali e approfondimenti di grande livello. Si parte alle 18 del 29 maggio con ‘Il solco della speranza’ in piazza Municipale, durante il quale interverranno Francesco Botturi (già ordinario di filosofia morale alle Cattolica) e Rodolfo Balzarotti (direttore scientifico della W. Congdon foundation). A chiudere la giornata sarà un panel dedicato alla ‘fantasia che canta’: un dialogo fra i cantautori Cristiano Godano, Francesco Picciano, Tommaso Donati e Pietro Ciocca. Il giorno successivo, nel chiostro di San Paolo (sala ex refettorio) alle 16.30, ‘L’arte in cambio di un’epoca’: un seminario con Federico Ferrari (docente dell’accademia di Brera), Omar Gallini (artista e docente a Brera) e Davide Rondoni, poeta e direttore artistico del FeFant. A coordinare i lavori sarà Roberta Tosi, storica e critica dell’arte. In piazza municipale, a partire dalle 18, ‘Paesaggi esteriori e paesaggi interiori: da Dante a Pasolini’. A parlarne saranno Edoardo Medri (Ma student and teaching assistant all’University of Illinois) e Tommaso Pagni Fedi, docente di letteratura italiana al conservatorio San Niccolò. Poi, alle 21.30 in piazza Municipale ‘L’arte nella grande orchestra del mondo’. Il programma dell’ultimo giorno è ricchissimo e la cosa più significativa è l’appuntamento di chiusura: Jazz, il ritmo della fantasia. Con l’Organic trio guidato da Roberto Formignani.

f.d.b.