Festival della gentilezza, seconda edizione di eventi con le scuole

Col mese di aprile torna a Codigoro il Festival della Gentilezza. "Una serie di appuntamenti prevalentemente dedicati – afferma l’assessore alla pubblica istruzione, Simonetta Graziani (nella foto) – alle scuole, grazie a un filo diretto del comune e dell’assessorato all’istruzione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado". Un collegamento che ha permesso di realizzare un fitto calendario di iniziative in collaborazione con la direzione del Distretto sud-est dell’Ausl, la Camst, il Movimento Federalista Europeo, la biblioteca "G. Bassani", l’associazione Delta Rescue, l’associazione Foto Amatori Codigoresi e il videomaker Maurizio Occhi. Il Festival si apre lunedì prossimo alle 11.30 con un importante incontro con il Movimento Federalista Europeo che donerà alcuni scritti alla biblioteca e a cui parteciperanno anche gli studenti dell’istituto superiore "Guido monaco di Pomposa". Il giorno successivo alle 15.30 presso la biblioteca un incontro sul tema "la Gentilezza verso l’ambiente marino", tenuto dal Giulia Bondesan presidente dell’associazione Delta Rescue. Il 10 aprile alle 11 all’ospedale del Delta in collaborazione col l’Ausl, verrà inaugurata la mostra fotografica "I Gesti della Gentilezza", realizzata dagli studenti del gruppo archivio fotografico del Polo scolastico superiore. L’11 e il 12 aprile presso la biblioteca letture dedicate alla Gentilezza e alla Pace, rivolte agli alunni della scuola primaria. il 18 alle 10.30 convocazione del consiglio comunale dei ragazzi dell’istituto comprensivo, sempre sui temi della Gentilezza e della Pace, con premiazione degli alunni meritevoli. Il 22 alle 10 allo stadio comunale lo spettacolo di attività motoria sempre dedicato al tema del festival, mentre il giorno dopo in tutte le mense scolastiche la Camst preparerà il pranzo per tutti con prodotti senza glutine.

c.c.