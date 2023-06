Festival della musica nel segno del jazz

Il Comune e la Pro Loco di Codigoro, in collaborazione con l’Associazione Musicisti Ferraresi, organizza il Festival della Musica, che propone un concerto jazz, assolutamente gratuito. Si comincia nel parco abbaziale, alle 21 di mercoledì 21 giugno, si esibirà l’Organic 3 & Friends, composto da Massimo Mantovani alle tastiere, Roberto Formignani alla chitarra, Stefano Peretto alla batteria, Federico Benedetti al sax e la voce di Ambra Bianchi che suona anche il flauto traverso. Una data ed una location non scelti a caso poichè il solstizio d’estate è anche il giorno della Festa Internazionale della Musica che, a Pomposa, assume un significato ancora più importante, poichè mille anni fa il complesso abbaziale benedettino diede i natali alla notazione musicale, grazie alla geniale intuizione del monaco Guido. L’Organic 3 nasce nel 2008 con il preciso intento di rilanciare le sonorità tipiche jazz-blues degli anni ‘60 e ’70. Per la giornata della Festa della Musica, eccezionalmente, si sono aggiunte alla formazione due amici musicisti, che andranno ad arricchire la sonorità del trio, Federico Benedetti e la voce di Ambra Bianchi. Quest’ultima è anche maestra d’arte e da anni si occupa di educazione musicale.

cla.casta.