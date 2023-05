Festival della terra, incontro tra imprenditori e studenti del Navarra

Focus sull’agricoltura. Oggi importante appuntamento organizzato nell’ambito del Festiva della terra. Dalle 10 in poi i giovani imprenditori agricoli (Anga) incontrano gli studenti dell’istituto agrario fratelli Navarra, al centro di documentazione Mondo agricolo ferrarese, in via Imperiale a San Bartolomeo in Bosco. L’ingresso all’iniziativa è libero. Sarà un momento di confronto importante tra chi è già entrato nel mondo del lavoro e colo che invece si stanno ancora formando per un domani essere pronti a entrare nel mondo del lavoro.