Festival delle bolle e delle arti di strada

Il Teatro di Formignana, oggi, sarà il palcoscenico dell’inaugurazione del primo Festival delle Bolle e Arti di Strada. Una colorata girandola di emozioni che animerà il paese per due giorni, patrocinato dagli assessorati all’associazionismo ed alla cultura del Comune di Tresignana realizzato in collaborazione con la Pro Loco di Formignana e l’associazione "Un cielo pieno di bolle". Un evento che richiamerà lo stile buskers con diversi artisti pronti ad avvicendarsi nel piccolo e grazioso centro del paese per creare magiche atmosfere per grandi e piccini.

Stasera l ‘inaugurazione, all’interno del teatro di Formignana, sarà affidata all’artista internazionale Alessandro Bellato, che con le sue straordinarie abilità trasporterà il pubblico in un mondo di meraviglia e incanto. Domenica, il festival open air si aprirà fin dal mattino, sviluppandosi in una giornata ricca di eventi.