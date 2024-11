Festival delle colonne sonore, sette giorni di eventi e celebrità

È alle porte la nuova edizione del ’MusicFilm Festival delle colonne sonore’, che da ormai otto anni promuove in città la cultura cinematografica puntando i riflettori su due colonne portanti di questa arte: la sua musica e il doppiaggio. Inaugura dunque, sotto la direzione artistica di Edoardo Boselli, una settimana densa di masterclass, proiezioni, live talk e uno spettacolo conclusivo, per un calendario che vedrà impegnati, dal 23 al 30 novembre, numerosi attori istituzionali e dell’associazionismo cittadino. L’evento, a cura dell’Associazione MusicFilm, gode del patrocinio del Comune di Ferrara, della Regione Emilia-Romagna e, da quest’anno, del Parlamento Europeo. Come ricordato all’incontro di presentazione dell’iniziativa da Alessandro Pasetti, direttore generale di Made Eventi, l’edizione di quest’anno vanta grandi firme fra ospiti e professionisti del settore, così come è di rilievo l’opera che ha ispirato il tema della stagione: ’L’arte di ascoltare’ di Plutarco. Il valore di questa scelta è stato spiegato dall’assessore alla Cultura Marco Gulinelli: "Il classico del pensiero che guida l’evento – ha dichiarato in conferenza – invita i giovani a riscoprire l’ascolto come strumento di crescita personale e partecipazione sociale. La pazienza di ascoltare è una virtù, un mezzo per entrare in relazione con gli altri, crescere e definire la propria identità".

Sono dunque due le iniziative che rendono i giovani protagonisti di questo festival. Il primo è il ’Musicfilm @ School’, un format che porterà incontri di formazione in diverse sedi cittadine e che fornirà ai ragazzi gli strumenti per comprendere i linguaggi della musica e del cinema. Fra i professionisti ospiti in città ricordiamo Fabrizio Mainini, Luca Giacomelli Ferrarini, Alberto Pagnotta e Valentina Gessaroli, Paolo Amici, Simone Fratini, Dino Scuderi, Rossa Caputo e Riccardo Suarez. Il secondo progetto dedicato ai giovani è il ’MusicFilm Awards’, un contest di doppiatori che nelle scorse settimane ha ricevuto numerose candidature. La direzione artistica dell’iniziativa è stata affidata a due doppiatori di successo, Alex Polidori e Gabriele Patriarca, i quali hanno selezionato i quattro finalisti che si esibiranno live alla serata conclusiva del festival, il 30 novembre al Teatro Nuovo. A valutare i ragazzi, che già in questi giorni stanno affinando le tecniche del doppiaggio in tre grandi studi della capitale, sarà una giuria di professionisti: Danila Colamatteo, Miriam Giuliano e Fabrizio Vidale. Accompagneranno i ragazzi in questa serata la Ferrara Film Orchestra, composta da sedici giovani talenti e diretta da Dino Scuderi, i ballerini della LAG School of Dance di Louise Anne Gard e l’intervento dal vivo dell’attrice Claudia Gerini.

Lo spettacolo del 30 vede la regia e la direzione di Roberta Pazi, presente alla conferenza insieme ad Ambra Bianchi della Ferrara Film Orchestra e di AMF Scuola di musica moderna. Pazi ha preso le redini, per il secondo anno, di quello che ha definito "uno spettacolo monumentale, quasi hollywoodiano", uno show che metterà al centro, anche grazie alla scelta delle musiche, tanto le inquietudini quanto le risorse delle nuove generazioni. Pazi ha anche curato la prima delle due proiezioni in programma, ’The Blues Brothers’ ed ’Eterno Visionario’. Un ultimo tassello caratterizza il festival di Boselli: l’incasso netto della manifestazione sarà devoluto alla Fondazione Telethon, con la quale collabora dal 2017.