Festival delle Imprese. Idee e artigianato fanno il pieno in piazza

Inaugurato ieri mattina il festival delle Imprese delle idee organizzato da Cna. Al taglio del nastro la presidente Jessica Morelli, il direttore Matteo Carion, l’assessore Francesco Carità e la consigliera regionale Marcella Zappaterra con il segretario generale della Camera di Commercio Mauro Giannattasio. "Bisogna ringraziare l’eccezionale buona volontà degli imprenditori – così Morelli – che hanno fatto di tutto per tradurre il proprio lavoro e la propria passione in attività che potessero essere apprezzate dai ferraresi in un festival come questo. Vogliamo far festa insieme ai ferraresi e anche trasmettere loro un po’ della nostra passione". "Per gli artigiani – ha aggiunto Carità – normalmente il sabato è un giorno di riposo. Invece sono tutti qui, per dimostrare alla città quanto sia profonda passione e quanto siano importanti l’artigianato e la piccola impresa per il tessuto sociale del territorio". Dopo il ringraziamento della Zappaterra "a Cna e a tutti gli imprenditori per l’impegno profuso nell’organizzazione di una giornata così bella e utile", è stata la volta di Mauro Giannattasio: "Siamo orgogliosi di queste imprese e dell’altissimo livello di qualità che artigiani e imprenditori ferraresi riescono ad esprimere". Alla giornata ha preso parte anche Diletta D’Andrea, consigliera provinciale: "Ingegno, talento e passione sono gli elementi chiave che muovono l’intraprendenza delle persone e qui sono ben rappresentati".

Per tutta la giornata laboratori, dimostrazioni, giochi e attività di ogni tipo hanno accolto tanti ferraresi con le loro famiglie. All’entrata della piazza, dal lato di via Porta Reno, gli autotrasportatori di Fita Cna hanno collocato, a disposizione dei bambini e dei loro genitori, i grandi mezzi con cui ogni giorno portano merci e persone in giro per l’Italia. Al centro del Listone, gli impiantisti hanno costruito un grande impianto fotovoltaico che ha fornito tutta l’elettricità necessaria al funzionamento dell’evento, che così è risultato a impatto zero dal punto di vista energetico.

Nel padiglione allestito per ospitare laboratori e dimostrazioni si poteva trovare veramente di tutto: dalla sfoglia fatta in casa al cambio gomme di un autocarro, dai nodi marinari agli involtini felici, dalla lavorazione della ceramica alla bici elettrica. Nell’area retrostante il palcoscenico per la sfilata di moda serale, è stata allestita una mostra tattile realizzata in collaborazione con l’Unione ciechi. Alle 20 la sfilata ’Moda fashion on the road, quando la moda incontra il cinema’, organizzata da Cna Federmoda Ferrara ed Emilia-Romagna.