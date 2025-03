’Festival delle Parole’ con oltre cinquanta opere

L’amministrazione comunale di Portomaggiore apre le sue porte e accoglie nella delizia estense del Verginese la proclamazione dei finalisti della terza edizione del concorso letterario di narrativa edita promosso da Grisù 451 - Festival delle parole organizzato dall’associazione 451. L’appuntamento è fissato per domani alle 18.30; in quell’occasione saranno comunicati i cinque finalisti tra una rosa, già scremata dalle oltre 50 opere candidate, di 12 semifinalisti. Una scelta che, oltre alla giuria guidata dallo scrittore Paolo Regina, ha coinvolto anche il gruppo "Chiave di Lettura" della biblioteca Peppino Impastato di Portomaggiore.

"Come per il Festival di Internazionale - dichiara il vicesindaco Francesca Molesini, che ha delega a Cultura e Istruzione - Portomaggiore diventa ‘tappa fuori sede’ di un appuntamento prestigioso e innovativo: ospitare la semifinale della terza edizione del Concorso letterario di Grisù 451 è motivo di grande orgoglio. Il Verginese, ancora una volta, si trasforma nel contenitore ideale per eventi che guardano oltre i confini del territorio, spaziando nel panorama culturale".

Lo scrittore Paolo Regina, fin dalla prima edizione presiede la giuria che quest’anno è composta da: Anna Mantovani per Antiche distillerie Mantovani – sponsor; Alessandro Canella presidente del Consorzio Factory Grisù; Silvia Balzani, docente di Scienze Umane; Cinzia Brancaleoni, docente di letteratura e scrittura creativa; Denise Dina, libraia; Anastasia Rizzoni, coordinatrice servizi bibliotecari CIDAS; Francesca Molesini, vicesindaca di Portomaggiore e assessore alla Cultura.

f.v.