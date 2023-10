Festival delle paure tra sociologia e gialli

Sarà un ottobre ricco di eventi per Ostellato: dalla cultura al teatro, dall’enogastronomia allo sport. Si partirà nel fine settimana con la prima edizione del "Festival delle paure", il 14 ottobre scatta la sagra della zucca, che proseguirà nei week end di ottobre per concludersi il 29, con un calendario ricchissimo di eventi e il mitico stand gastronomico con tante prelibatezze a base di zucca. Il 20 ottobre primo appuntamento della nuova stagione teatrale del Barattoni, a cura del Ragno d’oro, con le fotografie naturalistiche di Ivo Teodori.

Il 22 ottobre sempre al Barattoni commedia dialettale del Teatro Minore: "Tutt a l’arversa", a ingresso libero. Per quanto riguarda lo sport, dal 27 al 30 ottobre Ostellato ospiterà la tredicesima edizione della gara internazionale di pesca "Italian master", con esposizioni al palazzetto dello sport. Da ultimo il 28 e 29 ottobre nel teatro Barattoni sarà allestita la mostra fotografica dedicata a Pier Paolo Pasolini e curata dal circolo Fedic. L’iniziativa più stuzzicante è il Festival delle paure, dal 6 all’8 ottobre: una tre giorni di studi, riflessioni, confronti, proposte con studiosi di caratura nazionale patrocinata dal comune di Ostellato e organizzata dall’associazione culturale "Il Ragno d’oro" in collaborazione col filosofo della comunicazione Carmine Castoro che ne cura la direzione scientifica. Si inizia il 6 ottobre con Paura a tavola: la stessa sera il filosofo Carmine Castoro, professore incaricato al DEMeT dell’Università di Foggia e organizzatore dell’evento, tratterà Lo spettacolo della paura, ovvero come il potere ha sempre avuto bisogno della soggezione e della coercizione della volontà del cittadino, dall’epoca dei patiboli a quella attuale del conformismo e consumismo di massa. Il 7 ottobre il cartellone prevede dalle 18 al teatro Barattoni: il caporedattore delle NewsMediaset Antonio Pascotto con la Paura del digitale, in occasione della presentazione in anteprima nazionale del suo nuovo libro "Romanzo digitale", che tratta proprio dei pericoli di una società ormai del tutto aperta al multiverso, alla Intelligenza artificiale e alla dipendenza da social; la Paura del narcotraffico col giornalista esperto di fenomeni criminali Emilio Orlando e la Paura della Quarta Mafia col giudice Armando Dello Iacovo, che spiegherà le nuove coordinate della malavita in terra pugliese, che tanto risalto hanno avuto anche nelle narrazioni letterarie e cinematografiche.

La domenica, dalle 17, sempre al teatro: la Paura dell’altro con il sociologo Nicola Ferrigni, la Paura del distacco con il sociologo Massimo Cerulo che presenterà, anch’egli, in anteprima nazionale, la sua ultima fatica letteraria "Spaesati" (Il Mulino) scritta a quattro mani col collega Paolo Jedlowski, sul partire e tornare tra nord e sud d’Italia per intraprendere carriere o affrontare necessità di vario tipo; e per finire, le Paure di Lolita Lobosco con la scrittrice Gabriella Genisi autrice dei gialli da cui è stato tratto il personaggio della fortunatissima serie tv su Rai 1 interpretata da Luisa Ranieri (nella foto) e ambientata a Bari.

Franco Vanini