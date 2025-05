Festival dello Sport. Al Carducci giornalisti e atleti a confronto

Una mattina a lezione con i campioni dello sport e del giornalismo sportivo, parlando di valori, lealtà, correttezza e rispetto, doti fondamentali nella vita di tutti i giorni, non soltanto sui campi da gioco.

Sono stati i temi portanti del ‘Festival dello sport’, evento svoltosi ieri mattina dalle 9 alle 12, nelle aule della succursale del Liceo Carducci. Tre ore complessive organizzate all’interno delle ‘scienze umane’ dell’indirizzo sportivo, un’iniziativa pensata per promuovere i valori sportivi e conoscere diverse discipline, che va avanti già da alcuni anni.

Relatori per un giorno, nelle tre ore del programma, giornalisti di carta stampata e tv, oltre a sportivi e allenatori di varie discipline, che hanno cercato di stimolare i ragazzi, parlando delle loro esperienze e della loro attività.

Gli studenti dal canto loro hanno ascoltato con attenzione, ed in qualche caso anche rivolto delle domande ai protagonisti in cattedra.

A presentare l’appuntamento a i docenti Maria Luisa Martelli e Vittorio Fioresi, che hanno coordinato il progetto: "E’ un’idea nata con l’obiettivo – hanno precisato gli alunni nei giorni scorsi, quando è stata presentata l’iniziativa – d’intensificare il dialogo tra atleti e studenti secondo quei criteri già sperimentati in altri festival cittadini, dove si va ad intensificare il rapporto con la città e il territorio. La scuola vuole, con questa iniziativa, affermare ed esportare i valori dello sport come espressione di cultura". Nel dettaglio, sono stati complessivamente circa duecento gli studenti che nel corso delle tre ore hanno incontrato i vari testimonial dello sport, sia atleti e giornalisti.

Tra i temi trattati con i protagonisti dei media, anche il ruolo dei social, con tutti i rischi del caso, in una deriva molto spesso non regolamentata da alcun codice deontologico.

Gli incontri si sono tenuti in diverse aule della scuola, con gli alunni suddivisi in vari gruppi. Nel corso della mattinata hanno presenziato Monica Di Benedetto con atleti Cus Ferrara, Macarena Gandulfo (pallamanista argentina dell’Ariosto) con Luca Vitale Alvarez, poi boxe e ju jitsu erano rappresentati da Francesco Matano, Massimiliano Duran e Davide Conti, basket e flag football con Luigi Dioli, Andrea Braga, Marco Castaldi, Andrea Golfieri, scherma e nuoto con Alice Contiliano, Andrea Giunchedi e Emanuela Lambertini. Poi basket femminile e baskin, con Lucia Missanelli, Caterina Franchini, Stefania Campana, Facundo Bereziartua, Francesco Ferrara, poi sporti alpini e tiro con l’arco con Silvia Casoni, Vittorio Fioresi, Isabella Bacerio. Per il giornalismo sportivo Filippo Gozzo, Mauro Paterlini, Alessandro Sovrani e Dario Salvadego hanno raccontato le loro esperienze.

