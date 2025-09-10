Festival dello Sport, arriva il ministro Abodi. Carità: "Città attrattiva. Pronti a essere capitale"

Il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi sarà ufficialmente in città per il Ferrara Sport Festival, il 26 settembre prossimo. È di ieri la notizia della partecipazione del ministro all’evento che è in programma dal 25 al 28 settembre, che porterà nelle piazze del centro storico, nei parchi e in diversi impianti cittadini lo sport di casa nostra per una quattro giorni no-stop di convegni, tornei, dimostrazioni e attività sportive che animeranno tutta la città e dintorni.

"La partecipazione del Ministro Abodi in città è una bellissima notizia – spiega l’assessore Francesco Carità – Ferrara si trasformerà in un grande spazio dedicato allo sport. La nostra città, ancor più con questa iniziativa, si conferma un luogo che investe nello sport, non solo da un punto di vista agonistico, ma anche e soprattutto come strumento di crescita, di aggregazione e di valorizzazione del territorio. Sarà un’importante occasione per far conoscere al Ministro la nostra realtà fortemente legata al mondo dello sport".

Il ministro farà dapprima visita, nel pomeriggio, alla Darsena di San Paolo, per l’inaugurazione del Memorial Falchetti. Qui si terrà una dimostrazione di diverse discipline sportive inclusive attive nell’area fin dalla mattina.

Seguirà l’arrivo in piazza Municipale, dove alle 17 ci sarà la cerimonia di presentazione del Festival, alla presenza di testimonial, ospiti e campioni sportivi legati al territorio. Oltre al ministro per lo Sport e i Giovani, per l’occasione saranno in città anche i commissari europei ACES Europe, per valutare la candidatura di Ferrara città europea dello Sport 2027. A ospitare tutti gli eventi saranno 17 piazze e location cittadine e 36 impianti. Nel corso del festival saranno rappresentate 42 discipline sportive, si terranno 16 convegni di approfondimento e saranno coinvolte circa 100 associazioni sportive: 185 gli eventi complessivi.