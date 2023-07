’Festival d’estate’, tre serate di musica e spettacoli

Tre serate di grande musica e spettacolo. È il ‘Festival d’Estate’ che il Comune di Copparo organizza giovedì, venerdì e sabato con la direzione artistica di Nadamas Edizioni, in collaborazione con le associazioni di volontariato locali. L’appuntamento, a ingresso libero, è in piazza del Popolo: tutte le sere si potranno gustare dalle 19.30 le proposte gastronomiche della Pro Loco, in attesa dell’inizio degli spettacoli alle 21.30. Inoltre, ogni evento ospiterà lo stand di una realtà che potrà far conoscere la propria attività: gli Amici dei Pompieri di Copparo, l’Associazione Italiana Celiachia e Avis Copparo. Si comincia ballando, giovedì, con ‘30 Anni in una Notte. DJ Set 80 90 2000’: uno speciale intrattenimento in musica con Cheope, Marco Bersanetti, Fabio Drive, vocalist Max Yanez e animazione Tania Dance. Per tutta la famiglia, l’appuntamento di venerdì con ‘La Sirenetta. Il ritorno di Ariel’: il musical originale, con la regia di Ilaria De Angelis, porterà in scena tredici artisti, ballerini, cantanti, attori, acrobati, coinvolgenti musiche originali di Tony Labriola e Stefano Govoni, coreografie accattivanti e proiezioni 3D mozzafiato. Sabato, poi, il gran finale, con ‘Le Dolce Vita’. Ospite della serata, presentata da Gian Marco Duo e che sarà chiusa dagli Insieme per Caso, sarà il cantante Aleandro Baldi (nella foto). Protagoniste saranno Giada, Martina e Jade, tre giovani artiste unite dallo stesso amore per la musica.

v.f.