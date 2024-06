Festival di danza contemporanea . Aspettando Puccini, voci di donne

La danza contemporanea torna ad essere protagonista. Tra settembre e novembre, il Festival di Danza Contemporanea 2024 inaugurerà la nuova stagione del Teatro Comunale, con due prime nazionali e una prima mondiale. Ieri, al Ridotto, è stato presentato il programma. Presenti il direttore artistico Marcello Corvino, il direttore generale, Moni Ovadia, il vicepresidente della Fondazione Teatro Comunale di Ferrara, Riccardo Bergamasco, rappresentanze delle scuole di danza ferraresi, autori e protagonisti degli spettacoli del Festival di Danza Contemporanea.

Alle 20.30 di giovedì 12 e venerdì 13 settembre si terrà la ‘festa della danza’, dedicata alle scuole di danza della città, diciotto in totale. Avranno la possibilità di mettere in scienza varie coreografie. Il 12 settembre, inoltre, alle 19.30 spazio alla danza ottocentesca alla Rotonda Foschini, a cura della società Danza circolo ferrarese. Sabato 14 e domenica 15 settembre ‘Interno verde danza’, in collaborazione con ‘Interno verde’, otto spettacoli con più recite al giorno in diversi sedi. Al Ridotto del Comunale, in scena ‘Come neve’ e ‘Daughters_site specific’. Alla sala della Musica ‘L’incontro’ con i danzatori Giovanni Leonarduzzi e Lia Claudia Latin. Poi lo spettacolo ‘Alex’ al salone d’onore di Palazzo Bonaccorsi e ‘Pop’ al Parco Pareschi. Palazzo Schifanoia sarà teatro della prima nazionale di ‘Chorus-the day i became a cloud di Emanuele Soavi. Un‘altra prima nazionale sarà ‘Cosmico Lounge’ nel cortile di Palazzo dei Diamanti, protagonista il ferrarese Andrea Marici, ammirato anche all’Eurovision. A chiudere ‘Interno verde danza’ Don Juan-the carnival party sempre nel cortile di Palazzo dei Diamanti.

Il Festival prosegue il 22 settembre alle 18 al Comunale con una prima mondiale ‘Puccini’s opera-voci di donne’, produzione di Artemis Danza e co-prodotto dal Teatro comunale di Ferrara. Una creazione di Monica Casadio, nel centenario della morte del compositore incentrato su quattro eroine Tosca, Madama Butterfly, Mimì e Turandot. Tutto questo preceduto alle 16 al Ridotto gli allievi del corso Cantante 4.0, interpreteranno alcune delle arie più celebri di Puccini. Si prosegue con il programma del Festival tutto al Teatro Comunale alle 20.30. Il 29 settembre ‘Divina Commedia’ della compagnia No Gravity, 19 ottobre ‘Le sacre du printemps’, 23 ottobre ‘Mont Ventoux’ del collettivo Kor’sia, 2 novembre Wayne Mcgregor presenta ‘Universe: a dark crystal odyssey’. A chiudere il Festival di Danza Contemporanea il 9 e 10 novembre ‘Balance of power’ della Parsons Dance Company.

Mario Tosatti