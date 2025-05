Festival di teatro contemporaneo. Al via la nona edizione di ’Bonsai’

Una nona edizione fatta di ben ventitré spettacoli. Dal 9 maggio al 29 giugno, la città di Ferrara tornerà a essere un vivo palcoscenico, urbano ed extraurbano, con un (anti)classico sfondamento della quarta parete, non solo scenografico, ma anche geografico. Questo perché il programma di Bonsai Festival porterà diverse forme teatrali sia negli spazi propri dell’azione drammatica ("banalmente", i teatri) sia negli spazi meno artistici e teatrali, i cosiddetti spazi non convenzionali.

La kermesse di microteatro, ideata dall’associazione Ferrara Off, è realizzata grazie al sostegno di Mic, Regione Emilia-Romagna e Comune di Ferrara, con l’importante collaborazione di partner come il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Ferrara Tua Multiservizi, Fondazione Imoletta, Cidas, Copma e Centro Medico Palazzo Ristori. Enti pubblici, fondazioni, cooperative: una pluralità di soggetti per dare voce a manifestazioni culturali pensate per la collettività e per le giovani generazioni.

Fondamentale il ritorno nelle scuole e nei licei, quindi al Liceo Ariosto, ma anche l’iniziativa di rappresentare spettacoli all’Impianto Idrovoro di Baura e all’Impianto Idrovoro Sant’Antonino. In generale, come hanno spiegato in conferenza stampa il direttore artistico e il direttore organizzativo, Giulio Costa e Marco Sgarbi, le nuove generazioni sono al centro del programma di Bonsai sia per le proposte teatrali sia per la selezione stessa delle proposte, attuata da studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado della città.

Novità assoluta dell’edizione 2025 sono le microrassegne: si tratta di 4 serate durante le quali si alterneranno sul palco tre differenti compagnie under 35 per serata. Oltre alle compagnie emergenti, tanto spazio viene riservato a compagnie più affermate, come Kepler-452, CollettivO CineticO, le compagnie Menoventi e Licia Lanera o Kelly Jones. Uno dei personaggi più attesi è Giorgio Colangeli (David di Donatello 2007), che si è imparato tutta la Divina Commedia a memoria e che porterà a Ferrara un assaggio della sua impresa.

Il programma completo del festival si trova sul sito di Ferrara Off. "Questo festival è cresciuto e si è evoluto, restando fedele alla sua natura – commenta l’assessore alla cultura, Marco Gulinelli –. Grazie a Ferrara Off, per un progetto che rende il teatro un’esperienza intensa, autentica e vicina, aperta a tutte le generazioni".

Francesco Franchella