Festival Indipendenze, i racconti di Aiello

CENTO

E’ ricco di appuntamenti il novembre a Cento che vedrà tra i momenti clou, il Festival Indipendenze in Pandurera, organizzato da Agnese De Michele e Angela Iantosca: quest’anno porteranno ai ragazzi delle scuole superiori e medie la testimonianza diretta di Piera Aiello (foto), la prima parlamentare della storia italiana con lo status di testimone di giustizia, dopo aver collaborato coi giudici, tra i quali Paolo Borsellino, a seguito dell’uccisione in Sicilia del marito Nicola Atria, figlio del mafioso Vito Atria. Da lì, la nomina a presidente in diverse organizzazioni antimafia della regione e nel 2019 l’inserimento dalla Bbc nelle 100 donne più influenti al mondo. E’ lei il personaggio di punta della quarta edizione del Festival che sarà il 10 e 11 novembre che vedrà anche l’incontro dedicato alla disforia di genere con Vittoria Schisano, uno sui disturbi alimentari con lo psichiatra Leonardo Mendolicchio e Giada Salvi. Un novembre che in Pandurera vede partire lunedi i corsi di inglese dell’ Officina del Sapere e delle Arti, il progetto teatrale per le scuole ‘Antigone’ della Fondazione Teatro in collaborazione con l’attore e regista Massimo Bagliani e finalizzato alla messa in scena a maggio, da giovedì il corso sul web design e quello sul cinema ‘Buio in sala’ e venerdì quello sull’Opera.

Domenica 12 tutti a teatro con la prosa e ‘Il Canto di Shakespeare’ con Pamela Villoresi, il 17 e 18 arrivano invece i Centesi di Ardin con la nuova commedia dialettale ‘Cal brot viziet’. Si prosegue il 21 con ‘Pulcetta dal naso rosso’ per le scuole dell’infanzia e la primaria. Giornata interessate il 25, collegata alla riapertura della Pinacoteca: dalle 15 alle 18 ‘Musica nei luoghi guerciniani’ scoprendo 6 luoghi legati alla vita e alle opere del Guercino.