Festival Manufactury, due gli edifici recuperati

COMACCHIO

Conclusa la prima parte del Festival Manufactury, l’evento di riqualificazione urbana e socialità condivisa che vede collaborare Spazio Marconi e il Comune di Comacchio, che ha donato alla città di Comacchio le originalissime opere di Giorgio Bartocci e Fabio Petani. Sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Comacchio sono stati condivisi gli esiti dei due interventi dell’edizione 2023, che hanno interessato la torretta ubicata in via Resistenza e la parere di un edificio residenziale nel quartiere Raibosola. L’assessore alla Cultura Emanuele Mari, nei giorni scorsi, ha incontrato gli artisti impegnati nella realizzazione dei murales, complimentandosi a nome personale e di tutta l’amministrazione comunale per l’impegno nel corso delle giornate del Festival. L’opera di Petani a Raibosola sarà presentata ufficialmente alla popolazione nel corso della Festa del vicinato in programma per il prossimo 26 maggio. È tornato, dunque, il Festival che quest’anno ha celebrato la sua quarta edizione e che negli anni ha visto approdare artisti da tutto il mondo nella città lagunare.