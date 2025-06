Festival ’Mare di Musica’ con 1.600 artisti

Cinque giornate, 67 concerti e 13 palchi fra Comacchio e i Lidi (Spina, Estensi, Pomposa e Scacchi). Sono alcuni dei numeri di “Mare di Musica”, Festival che raggruppa le scuole di musica provenienti da tutto lo Stivale fin dal 2018, quando furono 100 i musicisti iscritti. Parte domani a Comacchio (Trepponti e Pronao del Museo del Delta Antico), alle 16,30, l’edizione 2025 che vedrà protagonisti oltre 1600 giovani musicisti. Il programma del Festival “Mare di Musica” è stato presentato lunedì nei locali dell’Antica Pescheria di Comacchio, dall’ideatore e vera anima del festival, il direttore della Civica scuola di musica Giorgio Borgatti, dall’assessore alla Cultura del Comune di Comacchio Emanuele Mari, la dirigente comunale del settore Turismo e Cultura Barbara Rovetti, dal direttore del Museo Delta Antico Marco Bruni. Con loro il presidente di Assonanza – Associazione Scuole di Musica dell’Emilia-Romagna e di AIdSM – Associazione italiana delle scuole di musica Mirco Besutti e il presidente di Ascom Comacchio Gianfranco Vitali.

Il Festival “Mare di Musica” è un appuntamento che non solo richiama giovani musicisti da tutto il territorio nazionale per promuovere talenti della musica dal vivo e avere scambi culturali e di cooperazione, ma è anche "un momento restitutivo per l’impegno di quei giovani musicisti che dopo un anno di formazione, confronto e crescita possono mettere a frutto davanti agli spettatori, e dai palchi di bellissime location locali come i Trepponti, l’impegno di un anno di lavoro realizzato in gruppo" spiega Borgatti.

Una delle novità di questa edizione, come ha spiegato il direttore Borgatti, è la collaborazione con Radio Bruno che sarà presente a Lido Estensi, sabato 14 a metà di viale Carducci, con una postazione dj e di speakeraggio per tutti i giovani musicisti che prenderanno parte al festival.

L’evento speciale di “Mare di Musica” è il concerto di venerdì alle 21, nella scalinata dei Trepponti. Il saxofonista di fama internazionale che ha lavorato anche con gli Avion Travel Javier Girotto sarà al centro del palco con la musica della Martini Big Band, diretta dal maestro Michele Corcella, composta dagli studenti e alcuni professori del Conservatorio “G.B. Martini” di Bologna. Il maestro, per l’occasione, ha arrangiato tra gli altri, alcuni brani dell’indimenticabile artista Gato Barbieri, scelto dal regista Bertolucci per dare musica al colossal cinematografico “Ultimo tango a Parigi”.

I concerti delle scuole di musica provenienti da tutta Italia saranno anche sabato a Lido Estensi (su viale Leopardi e su Viale Carducci), a Comacchio, di nuovo in piazzetta Trepponti, e tutti si apriranno a partire dalle 20,30. Domenica 15 è il giorno dei concerti all’alba: a Lido Scacchi, dalle 6 nella spiaggia del Camping Florenz (Banda Giovanile John Lennon), nella spiaggia del Bagno Sagano (Coro Moderno V-Vox), a Spina, al Bagno 30.