Festival musicale sabato sera per festeggiare il ventennale della nascita del Centro Giovani

Bell’evento sabato a Terre del Reno con il ‘Senza Conserve20!’, un festival musicale per festeggiare i 20 anni dalla nascita del Centro Giovani "Senza conservanti" di Mirabello, con l’esibizione di band locali e del gruppo Vallanzaska, uno dei principali gruppi ska italiani. Si terrà in piazza Matteuzzi a Mirabello, con start alle 18 con aperitivo vinilico, djset e concerto alle 21 dei Vallanzaska. A corredo saranno presenti bancarelle di mercatino del vinile e di piccole attività imprenditoriali della zona. L’intento principale è quello di radunare tutti i giovani e meno giovani che sono transitati dal centro o hanno collaborato con esso negli anni, in una giornata sostanzialmente di festa, e anche tutta la cittadinanza che vorrà parteciparvi e non solo. In valutazione anche l’organizzazione di una mostra fotografica all’interno dei locali del centro Mira-Bello APS delle varie attività organizzate dal gruppo giovani negli anni.