Festività, bilancio positivo: "Visitatori in aumento"

COMACCHIO

Numerose le iniziative che hanno caratterizzato le festività appena trascorse a Comacchio, inserite nella rassegna ‘Natale di Luna’. E le presenze di visitatori e turisti che hanno affollato la città lagunare e il suo territorio ne hanno certificato il successo: "Abbiamo visto un grosso incremento rispetto allo scorso anno – afferma il vice sindaco con delega agli Eventi turistici, Maura Tomasi -. Il programma è stato apprezzato, a partire dalle iniziative legate al Natale, al week-end di Capodanno e anche oltre. Ad essere soddisfatti sono stati anche gli operatori turistici e della ristorazione che hanno visto le loro attività piene. L’unico dispiacere è l’annullamento della Festa della Befana sui Trepponti, che purtroppo non si è potuta tenere a causa delle condizioni meteo. Per il resto, siamo veramente felici e pronti a tuffarci nel prossimo evento in programma: il Carnevale sull’acqua, che si terrà nelle domeniche del 4 e 11 febbraio". Oltre agli eventi, ad essere molto apprezzata è stata anche l’illuminazione che ha arricchito la già suggestiva atmosfera offerta dalla città lagunare: dalle luci scenografiche sui Trepponti a quelle che hanno illuminato i presepi sull’acqua, passando per la luna posizionata dinanzi all’ingresso del Museo del Delta Antico e per i satelliti proiettati sugli edifici storici cittadini.

Oltre agli eventi, ad accogliere il pubblico sono stati anche i mercatini prenatalizi allestiti sulle barche, con un forte richiamo alla tradizione, anch’essi apprezzati da coloro che hanno visitato Comacchio nei week-end di festa: "Lungo le strade abbiamo incontrato diversi turisti che ci hanno fatto i complimenti e hanno espresso l’intenzione di tornare nella nostra città e di invitare altre persone a visitarla: per noi, il ‘passaparola’ è un veicolo importante di promozione. Questo riconoscimento non può che renderci felici e ripagarci per il lavoro che è stato fatto". Un lavoro realizzato in sinergia con le tante associazioni del territorio che hanno dato un fondamentale contributo per gli eventi in programma, "come altrettanto prezioso – aggiunge la vice sindaco – è stato l’impegno dei nostri uffici comunali che hanno coordinato il tutto, permettendo che tutto si svolgesse nel migliore dei modi. Dunque, è stato un fine 2023 davvero positivo e, ora, siamo pronti per un 2024 ricco di tante iniziative ed eventi". Eventi che hanno attratto visitatori e turisti e che, come ricorda Maura Tomasi, hanno contribuito a posizionare Comacchio e i suoi Lidi al 25esimo posto nella classifica dei Top 100 comuni turistici per produzione di valore aggiunto sul reddito: "E questo è indubbiamente un segnale importante per il nostro territorio".

Valerio Franzoni