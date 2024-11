FI, è svolta dopo le tensioni. Toselli segretario ad interim. D’Andrea resta capogruppo

Poteva andare molto peggio, visti i presupposti. Però – come da tradizione di partito – si è preferito percorrere la via della mediazione. Ma, dopo le polemiche suscitate dalle parole della capogruppo Diletta D’Andrea sul Carlino, le cose non potevano rimanere tali. A maggior ragione a fronte di una richiesta esplicita e formale di dimissioni dall’incarico di coordinatore comunale. Ebbene, ieri sera dopo un intenso pomeriggio di confronto, è stata partorita la decisione: il segretario provinciale, Fabrizio Toselli assumerà ad interim anche il ruolo di coordinatore comunale in attesa del prossimo congresso. Ed è lui stesso ad annunciarlo, in una stringata nota che giunge a sera inoltrata. "Il direttivo – si legge nel comunicato diffuso da Forza Italia – ha approvato la relazione del segretario provinciale Toselli, circa i risultati elettorali, come già ampiamente anticipata alla stampa, rinnovandogli la più ampia fiducia. Alla luce delle dichiarazioni del capogruppo in Consiglio Comunale a Ferrara Diletta D’Andrea, il direttivo riconosce l’esigenza primaria di una più efficiente riorganizzazione della struttura partitica anche auspicando, ove possibile, la separazione tra i ruoli di natura elettiva con quelli di rappresentanza politica del partito". E quindi è questo il nodo politico. Forza Italia sta pensando di attribuire incarichi nella gerarchia del partito solo a persone che non ricoprono mandati elettivi. Questo può diventare un elemento discriminante in termini metodologici. Per cui, D’Andrea di fatto con le sue dichiarazioni al nostro giornale ha anticipato solo di qualche giorno una decisione che era già in embrione fra i vertici del partito. L’orizzonte metodologico, dunque, è già applicato pedissequamente. Sì, perché come si legge nel comunicato "Fabrizio Toselli assumerà ad interim il ruolo di segretario comunale fino al prossimo congresso". Diletta D’Andrea, dal canto suo, "continuerà nell’impegno come capogruppo degli azzurri in Consiglio comunale oltre che in consiglio provinciale, con immutata fiducia della segreteria provinciale". Con immutata fiducia della segreteria provinciale. Forse è il caso di dire che non tutti i mali vengono per nuocere. In virtù del bene superiore, dunque, il partito fa quadrato e riporta tutto nei gangli della normale dialettica interna. Tant’è che la chiosa della lettera è piuttosto indicativa. "Dall’incontro – conclude il documento – ne esce una Forza Italia rafforzata dal confronti, che porterà avanti i programmi e i valori del partito". A memoria, le correnti una volta erano solo quelle del Pd. Ma, magari, è solo un soffio di vento momentaneo. I moderati, sono un po’ così: croce e delizia.