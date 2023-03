Fiab e Ascom assieme: "Un Treno del Delta da Ferrara a Codigoro"

‘Il Treno del Delta del Po per la linea Ferrara-Codigoro’. È questo il tema della lettera congiunta, siglata dai presidenti di Fiab Ferrara Antonio Casadibari e di Ascom Ferrara Marco Amelio (foto), e inviata ai vertici della Regione Emilia Romagna, della Provincia di Ferrara, del Parco del Delta, di Tper, di Ami, oltre che ai sindaci dei territori attraversati dalla tratta ferroviaria. Si parte dall’assunto che "bicicletta e turismo siano una combinazione vincente" e per questa ragione le associazioni rivolgono un appello alle amministrazioni pubbliche del territorio, affinché "in fatto di cicloturismo ci si impegni fattivamente per rendere praticabile a tutti gli effetti l’intermodalità treno più bici, innanzitutto sulla linea Ferrara-Codigoro". Tale servizio con queste modalità è presente solo nei feriali, mentre nelle corse festive viene sostituito da bus (con trasporto bici solo su prenotazione). Una modalità quest’ultima che, come rilevano da Fiab e Ascom, si tramuta di fatto in un disincentivo. Da qui, dunque, la proposta in termini commerciali e turistici.