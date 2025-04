Fiab Ferrara, Antonio Casadibari è stato riconfermato presidente

Si è riunito nei giorni scorsi il nuovo direttivo di Fiab Ferrara APS, eletto dall’assemblea dei soci lo scorso marzo. Nella sua prima riunione il direttivo ha nominato al proprio interno le diverse componenti: presidente è stato riconfermato Antonio Casadibari, che sarà affiancato da due vicepresidenti, Stefano Diegoli e Michele Ferrioli. Le funzioni di segreteria sono affidate a Daniela Trombini. Gli altri componenti il direttivo sono Lorena Bettini, Ludovico Sinz, Paolo Boldrini e Giuliano Giubelli.

"L’assemblea elettiva – ha dichiarato il presidente di Fiab Ferrara Antonio Casadibari – ha nominato un consiglio profondamente rinnovato, in persone e competenze. Da Paolo Boldrini, fra l’altro autore del sillabario della bici, distribuito in tutte le scuole elementari di Ferrara, a Ludovico Sinz esperto informatico, Daniela Trombini cicloviaggiatrice e Lorena Bettini ex docente. In questi anni siamo cresciuti non solo come numero di soci, ma anche in autorevolezza e competenze".

Prossimo appuntamento ’Resistere Pedalare Resistere’, il 16 aprile a Fratta Polesine visita alla Casa-museo di Giacomo Matteotti, con le Fiab di Brescia, Roma, Rovigo e Forlì.