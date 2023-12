Fiab rilancia la proposta: "Tutta la città ’zona 30’. I velox? Salvano le vite"

La proposta la rilancia a gran voce la Federazione italia ambiente e bicicletta (Fiab), con il vicepresidente nazionale Giuliano Giubelli: Ferrara, città zona 30. Come Bologna e Milano. "Perché – chiarisce subito – le città che vanno a 30 chilometri orari vanno meglio e sono più sicure". A dir la verità qualche zona esiste già da Pontelagoscuro al centro cittadino, ma "sarebbe ora di ampliarle, raccordarle, far rispettare appunto i limiti". Tradotto: sanzionare chi sgarra. "Perché se vogliamo zero morti sulle strade nel 2050, bisogna sanzionare". Dove è entrato in vigore il limite, sostiene Giubelli, "gli incidenti e le vittime sono calati in maniere drastica, o addirittura azzerati". La Fiab è stato un pungolo continuo dell’amministrazione comunale nei due anni di lavoro che hanno portato l’altro giorno la giunta a dare il definitivo via libera a quattro autovelox fissi in altrettante zone critiche: via Caretti, via Canapa, via dei Calzolai e lungo l’Adriatica all’altezza di Fossanova San Marco. "Devo ringraziare la federazione", diceva ieri proprio al Carlino il vicesindaco Nicola Lodi "per ciò che hanno fatto fin qui".

Incassato il grazie, la Fiab non si ferma. Tutt’altro. "Queste zone – riprende Giubelli –, oltre ad essere tangenziali urbane, sono ad altissima residenzialità. Gli autovelox li abbiamo chiesti, ci siamo battuti, abbiamo formalizzato la richiesta al sindaco, effettuato tutti i passaggi formali con la prefettura. Il tempo, due anni, è stato tanto ma ora siamo arrivati al dunque". Non ditegli però che questi apparecchi servono a fare cassa perché "chi sostiene ciò, sostiene stupidaggini". L’Italia, aggiunge subito, "è addirittura l’unico paese in Europa che ti indica la presenza dell’apparecchio a debita distanza". Da pronuncia della Suprema Corte, il cartello che indica il rilevatore elettronico di velocità deve essere infatti ben visibile e a una distanza di almeno un chilometro. "E se sbagli di un metro, – sorride amaro Giubelli – l’automobilista fa ricorso e trova un tribunale che lo accoglie".

Si parte da un dato: laddove sono stati posizionati i velox, morti e feriti sono praticamente spariti. L’esempio su tutti e il famigerato apparecchio fisso di Tamara. "In quel punto prima avevamo 4-5 decessi, ora si sono azzerati gli incidenti". Bene poi i limitatori di velocità, i dossi che stanno spuntando come funghi tra via Bassa, via Fabbri e altrove. Si torna poi al punto iniziale, le zone 30. "Io sarei per mettere questi limiti nell’intera città. Come sta facendo Bologna con grande coraggio e che è pronta a investire 24 milioni di euro. O la costa abruzzese con sette comuni spinti dalle associazioni turistiche che si sono rese conto che è l’intero indotto a trarne vantaggio".

Ma quali sono le strade più pericolose della nostra città? Secco il vicepresidente Fiab: "Dove ci sono scuole. Da qui bisogna partire realizzando aree scolastiche e percorsi sicuri fino a casa. Andare a scuola in bici dovrebbe essere la norma e non l’eccezione". Gli orari di punta sono i momenti più pericolosi per il grande concentramento di mezzi. "Un eccesso – chiosa Giubelli –, basti pensare che ci troviamo di fronte a una media di 640 auto ogni mille abitanti. Troppa gente in macchina e l’utilizzo dei mezzi pubblici resta sempre troppo scarso". La chiacchierata si conclude con una domanda, o meglio un invito a una riflessione che la Fiab è pronta a fare assieme al Comune: "Se Bologna e Milano hanno deciso di investire in questo passaggio lento e faticoso, perché non cercare di trasformare anche tutta Ferrara in zona 30?". Il dibattito è aperto.

Nicola Bianchi