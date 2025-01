Fials-Sant’Anna, è polemica: "Parcheggi, no al ticket". La replica: "Nulla di vero"

La querelle ogni tanto ritorna. Quella sui parcheggi a pagamento dell’ospedale di Cona. Che a pagamento non lo sono. Ma le voci si rincorrono, si minacciano mobilitazioni, si ricorre a smentite. Questo è quanto accaduto nei giorni scorsi, con un batti e ribatti, nel giro di poche ore, tra il sindacato Fials e l’Azienda ospedaliera. Facciamo un po’ di chiarezza.

Venerdì 10 gennaio, a firma del segretario generale Mirella Boschetti, la Federazione italiana autonomie locali e sanità (Fials), invia una durissima nota dal titolo: ’Rieccoci! Parcheggi a pagamento all’ospedale di Cona? Fials pronta alla mobilitazione’. L’attacco fa tornare alla mente ciò che avvenne nel 2018. Ricordate? Titolava il Carlino il 12 luglio di sette anni fa: "Oltre 800 firme di cittadini, lavoratori e studenti, raccolte dalla Fials durante il presidio a Cona, contro l’attivazione dei parcheggi a pagamento". Nonostante le rassicurazioni della Regione, ad incendiare in quel momento il sindacato era stata l’installazione da parte di Prog.Este di "costose apparecchiature, fissando al 15 settembre 2018 la data dell’introduzione del ticket". Tutto restò immutato. Ora però riecco la Fials. "Dopo oltre sei anni – scrive la segretaria Boschetti – si ritorna a parlare dell’introduzione degli stalli a pagamento che circondano il nosocomio di Cona, ospedale di livello regionale a cui afferiscono i cittadini di tutto il territorio provinciale. E Fials, come nel 2018, esprime il proprio dissenso". Al Sant’Anna, aggiunge la nota, "non ci si va per svago o divertimento, bensì per ricevere cure e assistenza o per lavoro". Nelle vicinanze, poi, "non ci sono centri commerciali, centri benessere, vie dello struscio da percorrere per ammirare le vetrine". Non devono essere i cittadini malati, fragili, i loro accompagnatori e familiari, i lavoratori, i visitatori, sottolinea ancora la Boschetti, "a dover pagare per gli imperdonabili errori fatti dalla politica regionale e locale". La quale conclude ribadendo che la Fials, come nel 2018, "è pronta ad avviare una campagna di protesta contro l’introduzione dell’ingiusta gabella, con una capillare campagna di informazione rivolta alla popolazione provinciale e ai lavoratori davanti all’ingresso dell’ospedale di Cona armata di gazebo, tavolini carta e penna per una raccolta firme di dissenso".

La notizia inizia a circolare sul web, poche ore più tardi non si fa attendere la replica della direzione dell’ospedale con una secca smentita alla notizia del ticket. "In esito alle procedure previste all’interno della “negoziazione assistita” – spiegano da Cona –, chiusa nei giorni scorsi, non è ricompresa la riattivazione dei parcheggi a pagamento all’ospedale di Cona per utenti o lavoratori". L’attuale direzione, si precisa subito, "che non è quella del 2018, ha da subito posto la massima attenzione al contratto con Prog.Este e ai relativi costi". E ne sono seguite "azioni messe in atto dall’Azienda, che hanno portato all’avvio della procedura di negoziazione assistita da avvocati".

Più in generale, sul tema dei costi, "si ricorda che il contratto con Prog.Este è soggetto a una procedura di verifica e controllo, denominata Market test (o prova di gradimento)". I costi di ogni servizio gestito da Prog.Este, infatti, "sono stati raffrontati e comparati con quelli di altre gare pubbliche con contenuti analoghi, sempre includendo le gare attivate da Intercent-ER e Consip". Ciò serve a monitorare che il valore dei servizi che il Sant’Anna sta pagando al concessionario, "sia in linea con i costi di mercato degli appalti pubblici". La querelle continua...