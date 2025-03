Fiamme al supermercato, struttura evacuata

Incendio al compattatore della carta al supermercato B2 di viale Matteotti. Qualche fiamma, corsie invase dal fumo, supermercato evacuato dai clienti e dal personale e chiuso, almeno fino a quando non sarà ripristinata la normale funzionalità del negozio. L’incendio è successo ieri pomeriggio intorno alle 15.30 e ha visti impegnati per ore, in un importante spiegamento di forza, sia i vigili del fuoco del distaccamento dei volontari di Bondeno che i pompieri arrivati in supporto dalla sede centrale di Ferrara, sia con l’autobotte che con l’autogru, necessaria per spostare il compattatore e allontanare le fiamme dall’edificio.

E’ stato un lungo lavoro quello che ha visto impegnati ieri pomeriggi i vigili del fuoco. Le fiamme si sono sprigionate dal retro del supermercato che si affaccia sul centralissimo viale Matteotti e sono per fortuna state prontamente contenute. Ma il fumo ha presto invaso interamente le corsie.

Immediatamente il personale impegnato al servizio del supermercato ha lanciato l’allarme e sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco. Il compattatore della carta è dei cartoni è un’attrezzatura fondamentale nei supermercati. Consente di ridurre i rifiuti in balle compatte, facili da spostare.

Le cause che hanno provocato l’innesco della prima scintilla sono ancora in corso di accertamento. I pompieri, che hanno prima di tutto spostato il compattatore grazie all’apposita gru, per agevolare le operazioni di spegnimento, hanno lavorato lungamente sia per debellare le fiamme che per mettere in sicurezza l’intera area.

Claudia Fortini