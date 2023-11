Fiamme alla chiesa. Caccia al vandalo

"È stata una provvidenza, poteva andare molto peggio. Ma ci siamo rimasti male". Don Andrea Zerbini, parroco di Santa Maria in Vado, non si è dato una spiegazione di quanto accaduto sabato mattina, quando un balordo ha appiccato il fuoco alla tenda nella bussola d’ingresso della chiesa. Le fiamme hanno raggiunto la porta di legno creando fortunatamente danni molto contenuti. A domare il principio di incendio sono stati alcuni presenti, che si sono subito accorti del fumo. Sono in corso indagini per risalire al responsabile dell’atto e ai motivi che lo hanno spinto ad appiccare il fuoco. Nel frattempo, fatto uscire il fumo, ieri mattina la vita della parrocchia è tornata alla normalità con la celebrazione della messa per gli anniversari di matrimonio.