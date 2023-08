Fiamme da una pentola sul fornello Paura per una giovane: intossicata

Fiamme in cucina da una pentola sul fornello e la giovane che stava preparando il pranzo, per aver inalato i fumi che avvolgevano la stanza, è stata curata sul posto dai sanitari del 118 per poi scegliere di andare accompagnata dai genitori all’ospedale di Cento per sottoporsi ad alcuni esami più approfonditi e specifici. E’ successo ieri mattina, poco dopo le 9, in un’abitazione di via Caduti di Nassirya, nel cuore di una zona residenziale del Quartiere del Sole. I genitori erano al lavoro e la giovane stava preparando il pranzo quando si è innescata la prima scintilla che si è presto trasformata in un incendio più diffuso. Questione di pochi minuti e, se le fiamme avessero raggiunto il tetto in legno che sovrasta il piano cottura, avrebbe potuto succedere il peggio.

Invece, grazie all’arrivo immediato dei vigili del fuoco del distaccamento di Bondeno, che si trova poco distante, e il sopraggiungere della prima partenza dei pompieri di Ferrara, i danni sono stati contenuti nella cucina salvando la restante parte dell’abitazione. I danni sono ingenti, ma fortunatamente la casa, eccetto la cucina, resta agibile. La giovane stava preparando il pranzo quando accidentalmente ha forse dimenticato la pentola sul fornello che ha preso fuoco.

Le fiamme sono divampate rapidamente non solo nel piano cottura e sulla cappa aspirate, ma anche sui pannelli di legno delle ante della cucina che si sono incendiate. Rientrando nella stanza la ragazza, che ha prontamente e con grande lucidità chiamato i soccorsi, è stata travolta dallo spavento e dal fumo nero che avvolgeva completamente l’ambiente. I pompieri hanno lavorato a lungo, prima per spegnere le fiamme, poi per raffreddare le pareti surriscaldate dall’incendio, che si sono ovviamente annerite. Se ne sono andati solo dopo aver messo in sicurezza l’abitazione e con la certezza che non ci fossero più pericoli per la famiglia. La rapidità dell’intervento delle due squadre di pompieri ha permesso di salvare l’abitazione: la casa infatti ha il tetto in legno e se le fiamme fossero arrivate al soffitto sarebbe stato tutto davvero molto più complesso. In questo modo invece la casa è intatta, anche se la stanza della cucina necessiterà di importanti lavori di rifacimento. Ancora una volta, la presenza di un distaccamento dei vigili del fuoco sul territorio, per la vicinanza e la possibilità di poter arrivare sul luogo in pochi minuti, permette di contenere i danni e salvare un’abitazione dalle fiamme.

Claudia Fortini