Fiamme dal forno della pizzeria: danni e palazzina evacuata

Le fiamme sono partite dal forno. Questione di istanti e il fumo ha invaso tutta la pizzeria per poi salire verso gli appartamenti ai piani superiori della palazzina. Ha causato diversi danni, ma fortunatamente non feriti o intossicati, l’incendio scoppiato nel pomeriggio di ieri in via Recchi. L’allarme è scattato intorno alle 18 quando, per cause ancora in corso di accertamento, da un forno della pizzeria ‘Pizza casa’ sono partite le prime scintille. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che si sono immediatamente messi al lavoro per domare le fiamme e liberare i locali dal fumo sprigionato dal rogo. In via precauzionale, è stata fatta evacuare una famiglia che abita al piano di sopra della palazzina. All’interno della pizzeria, muri anneriti e danni. I vigili del fuoco, insieme agli agenti della polizia di Stato, si sono messi al lavoro per ricostruire le cause dell’incendio. Come anticipato, il rogo ha provocato un grosso spavento nei presenti ma nessuno ha avuto bisogno di cure mediche. In via Recchi sono intervenute anche le pattuglie della polizia locale per gestire la viabilità durante le operazioni di spegnimento. I pompieri sono rimasti sul posto fino a sera per mettere in sicurezza il locale e valutare le condizioni dell’edificio.

f. m.