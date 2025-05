Fiamme dalla batteria portatile. Brucia il materasso, due intossicati

Una batteria portatile appoggiata su un materasso ha scatenato un incendio che solo per un soffio non si è trasformato in una tragedia. Il bilancio del rogo, scoppiato in un appartamento di Sant’Agostino, è di due intossicati, uno dei quali trasportato in ospedale in elicottero. L’allarme è scattato intorno alle 19 di ieri da via del Bosco. Da una power bank sono improvvisamente scaturite le scintille che hanno fatto incendiare il materasso su cui il dispositivo era appoggiato. L’inquilino dell’appartamento si è immediatamente accorto del fuoco e, con l’aiuto della persona che vive al piano di sopra, ha inizialmente cercato di spegnere le fiamme con dell’acqua. Il fumo, però, ha rapidamente invaso le stanze, rendendo l’aria irrespirabile. I due hanno cosi deciso di trasportare il materasso all’esterno ma, così facendo, hanno respirato parecchio fumo rimanendo intossicati.

Nel frattempo, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Cento insieme ai sanitari del 118 e ai carabinieri. Il pompieri hanno finito di domare il rogo e hanno messo in sicurezza la casa (che non ha registrato particolari danni). Il personale sanitario si è invece preso cura dei due intossicati, poi portati in ospedale. Al vaglio le cause dell’incendio. Tra le ipotesi, un problema elettrico del caricatore, che in quel momento non era collegato alla corrente.

f. m.