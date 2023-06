Fiamme dolose distrussero il bar Patteggia due anni di reclusione

PORTOMAGGIORE

Si è chiusa con un patteggiamento a due anni , un mese e dieci giorni di reclusione per incendio doloso. La sentenza è stata firmata ieri dal giudice dell’udienza preliminare nei confronti di Antonio Faracco, 34 anni, che era finito nei guai dopo le fiamme che avevano danneggiato pesantemente il bar Grillo di Portomaggiore.

La vicenda giudiziaria prosegue, invece, per un altro italiano, il complice di 47 anni che all’epoca dei fatti fu ’solamente’ denunciato dai carabinieri. Ma andiamo per ordine. Era il 24 febbraio del 2022 quando un rogo, che poi si rivelò doloso, danneggiò seriamente il locale molto amato dai giovani, che si trova tra viale Cesare Battisti e il parco Giulio Colombari, peraltro da poco ristrutturato con lavori che i proprietari eseguirono durante la chiusura dovuta alle restrizioni Covid. Dopo cinque mesi circa, all’inizio di agosto dello stesso anno, il pubblico ministero Ciro Alberto Savino, tirò le somme degli accertamenti e indagò Faracco, 34 anni, che fu anche arrestato su ordinanza di custodia cautelare. Mentre per il complice scattò la denuncia.

I danni causati dalle fiamme furono molto ingenti e furono stimati all’epoca dei fatti in ventimila euro circa.

L’incendio, secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, era stato appiccato per ritorsione, a seguito di una lite dell’imputato con il titolare, che lo aveva allontanato per ’le continue intemperanze del Faracco, il quale proprio dopo essere stato mandato via, ’promise’ che si sarebbe vendicato, minacciando apertamente il titolare del locale. Minaccia che poi ha portato all’episodio concreto: nella stessa notte della discussione, furono appiccate le fiamme al bar Grillo. Le indagini dei militari dell’Arma si concentrarono subito su colui che aveva minacciato il titolare poco prima. E dopo cinque mesi, come detto, hanno portato i carabinieri a raccogliere elementi utili al magistrato per contestare a entrambi il concorso in incendio doloso.

Ieri si è chiuso il capitolo per Faracco, mentre la vicenda giudiziaria prosegue per il complice. E’, infatti, stata fissata un’altra udienza per stabilire il destino del 47enne che all’epoca dei fatti fu denunciato.

